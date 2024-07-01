«طرق دبي» توقع اتفاقية لتطوير منصة رقمية لخدمات النقل التجاري بالشراكة مع القطاع الخاص

المصدر: البيان

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وَقَّعَت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اتفاقية شراكة مع شركة "تركر تكنولوجيز" لإطلاق منصة رقمية لتسهيل تقديم خدمات النقل التجاري في دبي، بهدف توفير خيارات النقل التجاري للجمهور، أفراداً وشركاتٍ في الإمارة تشمل سلسلة من خدمات ووسائل النقل التجاري مثل شاحنات نقل الأثاث والبضائع وغيرها.

وقّعَ الاتفاقية عن الهيئة عبدالله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص، ووقعها عن شركة "تركر تكنولوجيز" غواراف بيسواس، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة بحضور عددٍ من مديري الإدارات والأقسام والموظفين من الطرفين.

وتفصيلاً قال عبد الله يوسف آل علي: "تحرص الهيئة دائماً على الارتقاء بمستوى خدماتها المُقَدَّمةِ إلى متعامليها أفراداً ومؤسسات. ونسعى لتنفيذ هذه المبادرة وفق أرقى المعايير العالمية استناداً إلى مبدأ تطوير وتحسين شبكة وأنظمة من الحلول الذكية والمستدامة للنقل التجاري للأفراد والشركات عبر تقديم خدمات متطورة وسهلة للمتعاملين من مختلف شرائح المجتمع بالشراكة مع القطاع الخاص".

وأضاف آل علي: "نهدف من خلال هذه المنصة إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة في قطاع النقل التجاري بحيث تتولّى المنصة ربط المتعاملين بمزودي خدمة النقل التجاري، ومن خلالها يمكن للمتعاملين من الأفراد والشركات والمؤسسات في إمارة دبي حجز المركبة التجارية المناسبة لغايات النقل التجاري عبر المنصة بحيث يتم ربطهم مباشرة مع مُزَوِّدي الخدمة المسجلين رسميّاً لدى الهيئة، وتأتي هذه المبادرة كذلك انسجاماً مع الأهداف الإستراتيجية للهيئة، التي تهدف إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. ونحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة "تركر تكنولوجيز"، وذلك من باب حرصنا على توسيع وتوطيد التعاون مع القطاع الخاص".

واختتم قائلاً: "تعمل المنصة كنافذة مؤتمتة لتجمع مقدمي خدمات النقل التجارية، وهي مخصصة لخدمة مجتمع دبي، وتضمن حصول جميع المستخدمين على معلومات دقيقة وموثوقة عن مقدمي الخدمات، وبالتالي تسهيل وتبسيط رحلة العملاء عبر خدمات النقل التجاري في الإمارة. توفر المنصة للجمهور قاعدة بيانات تفاعلية للبحث عن مُزَوِّدي الخدمة المختلفين، وتمكنهم من الحصول على الخدمات بأفضل وأسهل الطرق، لمواكبة التحول الرقمي للخدمات، وهي قيمة مضافة للمتعاملين في إمارة دبي".

وقال غواراف بيسواس: "أنا فخور ومتحمس جدًا لهذه الشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات ، ونشكر قيادتهم الحكيمة لإظهار الحرص على التنفيذ والتعاون، وتمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو تقديم حلول متطورة وسهلة الاستخدام تلبي مختلف احتياجات النقل للأفراد والشركات في دبي، ومن خلال عملياتها المؤتمتة، ستوفر المنصة معلومات لحظية وقابلة للتنفيذ للمستخدمين، ما يضمن رحلة سلسة للعملاء والمشغلين على حدٍّ سواء، وبالتالي، تعطي هذه المبادرة الأولوية لراحة المستخدم وتضمن تحقيق المصداقية في التعامل مع مقدمي الخدمات المسجلين ، ناهيك عن كونها متماشية مع الالتزام طويل المدى بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية لكل من شركتنا والهيئة، وسنقوم بتحويل خدمات النقل داخل دبي، وقريباً توفير الخدمة عبر المدن الإقليمية الأخرى."

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