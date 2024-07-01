شراكة استراتيجية بين جافزا وإيتون لبناء منشأة جديدة مستدامة لتعزيز التصنيع المتقدم والبحث والتطوير في دبي

المصدر: البيان

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أبرمت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) وإيتون، الشركة العالمية الرائدة في إدارة الطاقة الذكية، اليوم اتفاقية لبناء مجمع مستدام جديد، يجمع بين المهام التجارية والصناعية والداعمة لشركة إيتون في دبي، مع توفير القدرة على النمو في المستقبل.

وسيعمل المشروع على توسيع قدرات إيتون في مجالات البحث والهندسة والتصنيع، ويهدف إلى تعزيز قدرات دبي بشكل ملحوظ في التصنيع المتقدم للمكونات الكهربائية والإلكترونية اللازمة لتوفير طاقة آمنة وفعالة لعدة صناعات بما في ذلك مراكز البيانات والمباني والطاقة الشمسية.

سيبدأ بناء المنشأة التي تزيد مساحتها عن 500,000 قدم مربع في عام 2025 ومن المتوقع اكتمالها في عام 2026. بالإضافة إلى التصنيع، ستضم المنشأة مرافق للبحث والتطوير، وسيضم مركزًا حديثًا مخصصًا للتصنيع المستدام وإدارة الطاقة والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات ذات الصلة. وسيوفر المشروع حوالي 700 وظيفة، تتراوح بين وظائف الهندسة عالية المهارة ووظائف التصنيع المتقدمة.

سيستفيد المجمع من التكنولوجيا المستدامة، وسيُظهر كيف يمكن للمباني التجارية والصناعية أن تلعب دورًا مهمًا في التحول في مجال الطاقة. سيتم تمكين مركز التصنيع رقمياً بالكامل، باستخدام الأتمتة والتحليلات والروبوتات المتقدمة لتحسين عمليات الإنتاج، مع تبني مبادئ الثورة الصناعية الرابعة بشكل كامل. وسيضع المجمع معايير جديدة للمباني المستدامة والتصنيع المتقدم في المنطقة.

وقد جرت مراسم التوقيع في جافزا بدبي، بحضور سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، وكريغ أرنولد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إيتون، إلى جانب الإدارة العليا من كلا الشركتين.

وفي كلمة له خلال مراسم التوقيع، قال سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": "تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية مع إيتون تقدمًا كبيرًا في جهودنا لتطوير مرافق تصنيع ذكية في جافزا، والتي تدعم بشكل مباشر أجندة دبي الاقتصادية "D33". نهدف إلى تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للتصنيع المؤتمت وعالي التقنية. وبمجرد أن تبدأ المنشأة عملياتها بشكل كامل، فمن المتوقع أن يكون لها تأثير ملموس على اقتصاد دولة الإمارات، وأن تسهم في التحول إلى الطاقة المستدامة، وأن توفر فرصًا قيمة للشباب الإماراتي."

وأضاف كريغ أرنولد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إيتون: "هذه الشراكة الجديدة مع ‘دي بي ورلد‘ وجافزا تؤكد التزامنا بالنمو في المنطقة، وتدعم أجندة دبي الاقتصادية "D33". لتعزيز مكانة دبي كمدينة رائدة في التصنيع والابتكار عالي التقنية. جهودنا محورية في تعزيز التصنيع المستدام من خلال مبادرات المصانع الذكية وزيادة قدرتنا على البحث والتطوير. سيؤدي ذلك إلى استمرار تطوير المواهب الإماراتية، ومساعدة متعاملينا وشركائنا على تحقيق انتقال مستدام في مجال الطاقة."

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