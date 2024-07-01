«سينج أوتو» تطلق علامتها التجارية العالمية من أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت «سينج أوتو» الشركة المتخصصة في ابتكار المركبات التجارية الصديقة للبيئة، علامتها التجارية العالمية من حلبة مرسى ياس في أبوظبي. ومراسم الحدث، استعرضت الشركة قدرات مركبتها اللوجستية التي تعتبر أول مركبة تبريد ذكية للمنتجات تعمل بالطاقة المتجددة ويستطيع راكبها الدخول بالصعود خطوة واحدة فقط، وسلط العرض الضوء على المنصات الرقمية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في المركبة، ونظام التحكم بدرجات الحرارة في تبريد المنتجات.

وأوضح كريس تشين، الرئيس التنفيذي العالمي والشريك المؤسس لشركة سينج أوتو، خلال كلمة له في الحدث، أن الرؤية المستقبلية لشركة «سينج أوتو» تتمحور حول تطوير المنطقة الصناعية الأكبر من نوعها في العالم للمركبات التجارية الكهربائية من داخل دولة الإمارات. وأشار إلى أن الشركة لديها استراتيجيات واضحة ومدروسة لتوسعها في دولة الإمارات وخارجها. وأضاف أن دولة الإمارات تقود دفة المنطقة في مجال الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.

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