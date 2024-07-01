36 مليار درهم الناتج المحلي لعجمان 2023 بنمو 6.25 %

المصدر: عجمان – وام

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أكدت التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لإمارة عجمان للعام 2023، الصادرة أمس عن مركز عجمان للإحصاء، متانة أدائها الاقتصادي، وكشفت عن تحقيقه معدلات نمو إيجابية، حيث حققت الإمارة ناتجاً محلياً إجمالياً بالأسعار الجارية، تجاوز 36 مليار درهم، مقارنة بـ 33.9 مليار درهم في العام 2022 بنمو 6.25 %. وعلى صعيد الأسعار الثابتة، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارة حوالي 32 مليار درهم، مقارنة بـ 30.5 مليار درهم في عام 2022 وبمعدل نمو قدره 4.7 %.

وقالت الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي، المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء، إن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي، لإمارة عجمان لعام 2023، تبين التحسن الملحوظ في الأداء الاقتصادي، وتظهر مدى تحسن الجهود المبذولة، لتعزيز التنمية المستدامة، موضحة أن النمو يؤكد قدرة الإمارة على تجاوز التحديات الاقتصادية، وتعزيز مكانتها على المستويين المحلي والدولي.

وأظهرت النتائج أن قطاعات الصناعات التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات، والتشييد، تصدرت قيادة قاطرة الاقتصاد، والإسهام في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، في إمارة عجمان لعام 2023؛ إذ أسهمت الصناعة التحويلية بنسبة 18.80%، تلتها تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 18.04%، بينما أسهم نشاط التشييد بنسبة 16.42%.

كما أسهمت هذه الأنشطة بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث شكلت الصناعة التحويلية 18.9% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بينما أسهمت تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 18.31%، وأنشطة التشييد بنسبة 17.36% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

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