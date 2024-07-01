بنك الخليج الدولي يصدر بنجاح سندات بقيمة 500 مليون دولار

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك الخليج الدولي عن نجاحه في إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي بأجل خمس سنوات في تاريخ 5 يونيو 2024، وذلك في إطار برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل، حيث حظي الإصدار بإقبال كبير من مجموعة واسعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين.

وكان من بين المديرين الرئيسيين والمديرين المشاركين في الطرح سيتي جروب جلوبال ماركتس، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وجي آي بي كابيتال، وجي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد كوكلاء بيع، ومديرو اكتتاب وبنوك مستلمة، كما عمل بنك ستاندرد تشارترد منسقاً عالمياً.

وبلغ إجمالي طلبات الاكتتاب أكثر من 1.1 مليار دولار أمريكي، ما مكن البنك من خفض الهامش إلى 130 نقطة أساس فوق سعر الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية، بمعدل فائدة بلغ 5.75%. ويمثل هذا واحداً من أقل الهوامش التي حققها بنك الخليج الدولي حتى الآن، ما يدل على قوة المركز الائتماني وثقة السوق في بنك الخليج الدولي واستراتيجيته.

وتميز الاكتتاب بتنوع كبير للمستثمرين وتوزيعهم الجغرافي، حيث تم تغطية ما يقارب 50% من الإصدار من قبل مستثمرين خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد حظي الطرح بمشاركة ملحوظة من مستثمرين عالميين بارزين، بما في ذلك مصارف وصناديق استثمارية دولية، وبنوك خاصة، وشركات تأمين. وستمكن عائدات الإصدار بنك الخليج الدولي من دعم توسعة أعماله والحفاظ على مصادر تمويل مثالية ومتنوعة.

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