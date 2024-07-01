أسعار الشحن البحري تقفز 30 % خلال شهر

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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ارتفعت أسعار الشحن البحري، خلال شهر بنسبة 30.27 % لتصل إلى 4446.4 دولاراً في 21 يونيو الماضي مقارنة مع 3413.2 دولاراً في 24 مايو بزيادة 1033.2 دولاراً للحاوية الواحدة قياس 40 قدماً، بحسب بيانات ومؤشرات «بورصة البلطيق»، التي تقيس وترصد مستويات الشحن البحري، عبر أهم خطوط الشحن البحرية (منطقة المحيط الهادئ، قناة السويس، عبر المحيط الأطلسي).

السويس

وفيما يتعلق بالحاويات البحرية المتجهة من شرق آسيا والصين، مروراً بقناة السويس، إلى شمال أوروبا، فقد ارتفعت من 4822 دولاراً في 24 مايو الماضي إلى 7000.6 دولار، بزيادة 45.12%، بينما تراجعت على نفس الخط بالاتجاه المعاكس بنسبة 21.8 % لتصل إلى 717 دولاراً في 21 يونيو الماضي مقارنة مع 917 دولاراً في 24 مايو 2024.

وأظهرت مؤشرات البورصة أن الأسعار ارتفعت للشحنات المتوجهة من شرق آسيا والصين، عبر السويس، إلى دول البحر المتوسط إلى 7168.8 دولاراً في 21 يونيو الجاري مقارنة مع 5636.8 دولاراً في 24 مايو الماضي، فيما تراجعت على ذات الخط الملاحي معكوساً بنسبة 1.2% لتصل إلى 640.4 دولاراً مقارنة مع 648.4 دولاراً في 24 مايو الماضي.

المحيط الهادئ

وعلى مستوى الخطوط الملاحية البحرية الأكثر طلباً فقد وصل متوسط أسعار الشحن من الصين وشرق آسيا عبر المحيط الهادئ إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية وكندا، إلى 6840 دولاراً في 21 يونيو الماضي مقارنة مع 4915 دولاراً للحاوية في 24 مايو الماضي، بينما تراجعت الأسعار على نفس الخط بالاتجاه المعاكس من 756.6 دولاراً في 24 مايو الماضي إلى 485.6 دولار في 21 يونيو الماضي.

كما ارتفعت أسعار الشحن البحري من الصين وشرق آسيا إلى الساحل الأمريكي الشرقي من 6296.6 دولاراً في 24 مايو الماضي إلى 8113.4 دولاراً في 21 يونيو الماضي، فيما ارتفعت على الخط المعاكس، أي من الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية وكندا إلى الصين وشرقي آسيا من 462.4 دولاراً إلى 472 دولاراً في 21 يونيو الماضي.

الأطلسي

وانخفض سعر متوسط شحن الحاوية، عبر الخط الملاحي المتجه من الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية إلى شمالي أوروبا، إلى 518.8 دولاراً في 21 يونيو الماضي مقارنة مع الأسعار في 24 مايو الماضي، والتي وصلت إلى 592.6 دولاراً، كما وانخفضت على ذات الخط الملاحي معكوساً إلى 1801 دولار مقارنة مع 1865 دولاراً في 24 مايو الماضي.

وعلى الخط الملاحي الممتد من أوروبا إلى الساحل الشرقي لأمريكا الجنوبية، فقد انخفضت الأسعار لتصل إلى 814.2 دولاراً، مقارنة مع 827.8 دولاراً قبل شهر، فيما ارتفعت للشحنات المتوجهة من أوروبا إلى الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية لتصل إلى 1774 دولاراً مقارنة مع 1735 دولاراً في 24 مايو الماضي.

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