20 % مساهمة صنّاع السوق في تداولات سوق دبي

المصدر: دبي - محمد عباس

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كشف سعد الجلبي، الرئيس التنفيذي لـ«إكس كيوب»، عن مساهمة صنّاع السوق في سوق دبي المالي بنسبة 20% من إجمالي قيمة التداولات، مؤكداً في حواره مع «البيان» أن «إكس كيوب» قامت بتداول ما يزيد على 10% من إجمالي قيمة التداولات في سوق دبي المالي، التي بلغت أكثر من 10 مليارات درهم.

وأضاف الجلبي أن قيمة الأسهم المتداولة في سوق دبي المالي ارتفعت بنسبة 39% منذ عام 2021، مشيراً إلى أن هناك نمواً كبيراً في القيمة السوقية لسوق دبي المالي، حيث زادت بنسبة 67% بفضل الجهود والمبادرات المتواصلة التي طرحها القطاع العام دعماً لنمو الأسواق المالية.

وذكر أن أداء سوق دبي المالي فاق التوقعات في القطاعين المصرفي والعقاري خلال العام الماضي، متوقعاً أن يتفوق سوق دبي المالي مجدداً على الأسواق الإقليمية خلال عام 2024.

وإلى نص الحوار:

يلعب صنّاع السوق دوراً محورياً في تحسين فروقات الأسعار، والحد من تقلبات الأسواق المالية، حدثنا عن دور «إكس كيوب» في هذا الدور؟

تُعد «إكس كيوب» منصة متخصصة في توفير حلول سيولة متطورة تشمل صناعة السوق للمشاركين الحاليين واستقرار الأسعار، مستعينة بأحدث التقنيات في هذا الصدد. وتعد جهودنا ومساعينا محورية في تعزيز سيولة السوق، ما يسهم بشكل فعّال في تحفيز مسيرة النمو الاقتصادي، وبالتالي تحسين جودة الحياة.

ويمثل صنّاع السوق ركيزة أساسية في أسواق رأس المال التي تعمل بكفاءة عالية، كما أن أنشطة التداول عالية التكرار (HFT) تشكل أكثر من 50% من إجمالي حجم التداول في البورصات الأمريكية، وأكثر من 70% من هذا الحجم مرتبط بصناعة السوق، وفقاً لأحدث التقديرات.

وهذه النسب المرتفعة هي سمة شائعة في معظم الأسواق المتقدمة حول العالم. وهنا يبرز دور صنّاع السوق الذين يوفرون السيولة بشكل مستمر في الأسواق، ما يتيح للمشاركين تداول الأسهم والأوراق المالية بأسعار معقولة دون التأثير سلباً في استقرار الأسعار.

وفي سوق دبي المالي، يسهم صنّاع السوق بنسبة 20% من إجمالي قيمة التداولات، ومنذ تأسيسها، كانت شركة «إكس كيوب» مسؤولة عن أكثر من نصف هذه القيمة.

وخلال العام 2023، قامت الشركة بتداول ما يزيد على 10% من إجمالي قيمة التداولات في سوق دبي المالي، التي بلغت أكثر من 10 مليارات درهم.

ماذا عن إطلاق «إكس كيوب» أول خدمة مؤتمتة لإقراض واقتراض الأوراق المالية للأفراد في الدولة؟

نحن فخورون جداً بإطلاق أول خدمة مؤتمتة لإقراض واقتراض الأوراق المالية للأفراد بدولة الإمارات والعالم العربي، وهي تعد إيذاناً بتطور جديد يعزز سهولة أنشطة التداول في سوق دبي المالي، ويمنح المستثمرين فرصة رائعة لإدارة عملية الإقراض والاقتراض بالكامل، وبشكل مباشر وبكبسة زر واحدة عبر تطبيق الشركة دون الحاجة إلى وسطاء.

برأيكم، كيف يتم رفع مستويات السيولة في سوق دبي المالي؟

منذ عام 2021، شهد سوق دبي المالي تزايداً مضطرداً في السيولة، نتيجة لمجموعة من المبادرات التي نفذتها إدارة سوق دبي المالي والحكومة.

وتأتي هذه المبادرات في إطار سعي دبي لتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية «D33»، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن المراكز المالية الثلاثة الأولى عالمياً.

ومن بين هذه المبادرات، تم الإعلان عن نية إدراج 10 مؤسسات جديدة، ست منها قد تم إدراجها بالفعل، بجانب توسعة نشاط «صناعة السوق»، وتعزيز اللوائح التنظيمية الحالية بجانب إدخال لوائح جديدة تتوافق مع المعايير العالمية للأسواق المتقدمة.

وهذه الجهود المتواصلة أسفرت عن نمو مضاعف في قيمة التداولات سنوياً خلال السنوات الثلاث الماضية، ومن المتوقع أن تستمر هذه السيولة في النمو على الأجلين المتوسط والطويل، انسجاماً مع جميع هذه المبادرات المستمرة.

وتمكنت «إكس كيوب» منذ تأسيسها في 2021 من تحقيق أرقام تداول وصلت إلى 25 مليار درهم، ما يمثل 11% من معدل التداول اليومي ومن إجمالي التداولات المنفذة في سوق دبي المالي.

وتشير تقديراتنا إلى أن التأثير المضاعف لأنشطتنا في السوق قد أسهم نحو 20% من نمو السيولة في سوق دبي المالي خلال العامين الماضيين، كما شهدت السيولة في سوق دبي المالي نمواً متسارعاً، حيث ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في سوق دبي المالي بنسبة 39% منذ العام 2021.

ما هي توقعاتكم للاكتتابات العامة الأولية في سوق دبي خلال 2024؟

شهد سوق دبي المالي هذا العام نشاطاً ملحوظاً، مع إدراج شركة واحدة من القطاع العام وشركة أخرى من القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام.

ويأتي ذلك تماشياً مع خطة دبي التي تضمنت الإعلان عن 10 إدراجات من القطاع العام على الأقل، حيث تم بالفعل تنفيذ 6 من هذه الإدراجات حتى الآن، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتوسيع أسواق رأس المال المحلية.

وتشير التوقعات إلى تنفيذ مزيد من عمليات الإدراج المرتقبة من مؤسسات القطاعين العام والخاص خلال الفترة المقبلة، خصوصاً وأن القطاع الخاص بدأ مؤخراً الدخول في أسواق رأس المال بشكل أكثر فعالية.

كيف يمكن مضاعفة قيمة الأسواق المالية في دبي إلى 3 تريليونات درهم خلال المرحلة المقبلة؟

هذه المبادرة بالفعل في طريقها الصحيح، كما شهد سوق دبي المالي نمواً كبيراً في القيمة السوقية، حيث زادت مستويات رأس المال في سوق دبي المالي بنسبة 67% لتصل إلى 688 مليار درهم.

ويُعزى هذا النمو الكبير إلى الجهود والمبادرات المتواصلة التي طرحها القطاع العام دعماً لنمو الأسواق المالية، ونتوقع أن تكون هناك موجتان إضافيتان من النمو المرتبطتان بعمليات الإدراج الجديدة، إحداهما من القطاع العام، والأخرى من القطاع الخاص، ما سيقودنا إلى المرحلة التالية من النمو، التي لا تقتصر فقط على تحقيق الأهداف المنشودة، بل وتجاوزها أيضاً.

أخيراً، ما توقعاتكم لأداء سوق دبي المالي في 2024؟

حققت أسواق الأسهم العالمية أداءً مذهلاً فاق التوقعات خلال هذا العام، تماماً كما فعل في العام الماضي. ورغم أن عدداً من المحللين كانوا يتوقعون أداءً جيداً للأسهم خلال النصف الأول من العام، إلا أن القليلين فقط تنبأوا بتحقيقها نتائج ممتازة.

وعلى الصعيد الإقليمي، تميز أداء سوق دبي المالي خلال العام المنصرم، حيث شهد السوق زيادة في السيولة نتيجة لعمليات الإدراج الجديدة، إضافة إلى تحقيق أداء فاق التوقعات في القطاعين المصرفي والعقاري، اللذين يعدان قطاعين رئيسين لهما تأثير كبير في سوق دبي المالي.

وفي هذا العام، نتوقع أن يتفوق سوق دبي المالي مجدداً على الأسواق الإقليمية كما فعل في العام الماضي، وذلك بموازاة النمو المستمر في السيولة من خلال الطروحات العامة الأولية الجديدة.

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