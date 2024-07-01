عروض صيف الشارقة 2024 تنطلق اليوم مع تخفيضات تصل إلى 75 %

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق اليوم عروض صيف الشارقة 2024، التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وتشمل كل مدن ومناطق الإمارة، وتقدم للسكان والزوار أحدث عروضها الترويجية التي تستمر حتى الأول من سبتمبر تحت شعار «استعد لصيف مليء بالعروض والمغامرات»، بمشاركة مجموعة من كبرى مراكز التسوق والمحال التجارية والفنادق والوجهات السياحية.

وتقدم العروض للمتسوقين تخفيضات كبرى تصل إلى 75%، على أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية، وتشكيلات متنوعة من سلع محال البيع بالتجزئة، إضافة إلى تخفيضات أخرى على اللوازم المدرسية والتعليمية تقدمها «حملة العودة للمدارس»، التي تبدأ في 19 أغسطس ضمن عروض صيف الشارقة.

سحوبات وجوائز

وتصاحب العروض التي تصل قيمة جوائزها وسحوباتها إلى 3 ملايين درهم مجموعة من الفعاليات الترفيهية المميزة بجانب عروض المراكز التجارية وعروض الفنادق، التي تشمل أكثر من 20 باقة مختلفة من العروض الفندقية، مقدمة من 16 منشأة فندقية، إضافة إلى عروض الوجهات السياحية، التي تشمل 11 وجهة صيفية، كما يتضمن الحدث 70 عرضاً صيفاً، تشمل الفعاليات الترفيهية وورش العمل، والمخيمات الصيفية وغيرها الكثير الذي يجري تنظيمها بالتعاون مع عدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية والأندية الرياضية.

ويغطي برنامج الفعاليات الترفيهية أشهر المعالم السياحية والوجهات العائلية في إمارة الشارقة، وتتيح العروض الفرصة للجمهور للتمتع بباقات غير مسبوقة وتجارب مجانية للوجهات السياحية في الإمارة، والاشتراك في المسابقات والسحوبات والجوائز القيمة والهدايا التي تقدمها غرفة الشارقة، وتلك التي خصصتها المراكز والأسواق ومتاجر التجزئة للمتسوقين.

وتستهدف العروض دعم قطاع التجزئة وتنشيط الحركة التجارية وخدمة المتسوقين بتوفير مختلف أنواع السلع الفاخرة والبضائع والهدايا بأسعار مخفضة، إلى جانب تعزيز عوامل الجذب السياحي والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام في الإمارة، ضمن شراكة استراتيجية وتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، لإبراز ما تتمتع به إمارة الشارقة من موروث تراثي غني يسهم في أداء دور حيوي في تنشيط السياحة وتجارة التجزئة في الإمارة.

وخصصت اللجنة التنظيمية للعروض الموقع الإلكتروني shjsummer.ae، الذي يتضمن كل العروض والباقات والتخفيضات المقدمة من قبل شركاء الحدث، مع روابط للحجز المباشر من الصفحات ذات الصلة (الفنادق، المراكز التجارية، البرامج الترفيهية، تجارب الوجهات)، وغيرها من العروض الصيفية التي ستكون متاحة عبر الموقع، حيث سيحظى المتسوقون بفرصة للدخول في السحوبات والفوز بجوائز قيمة مع كل عملية شراء من مراكز التسوق أو حجز في أحد فنادق الشارقة تتم عبر الموقع الإلكتروني.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز