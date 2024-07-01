منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين تجارب عملاء البنوك في المنطقة

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت شركة نيوجن سوفت وير، إطلاق منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي خصيصاً للقطاع المصرفي، ومن المقرر أن تعمل على تعزيز الربحية وتحسين تجارب العملاء بشكل كبير للبنوك في المنطقة والعالم.

وتجمع منصة LumYn بين الذكاء التنبؤي وقدرات الذكاء الاصطناعي للمحادثة المتقدمة لتلبية طلب العملاء داخل القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط للحصول على خدمات أكثر تخصيصاً وحلول مخصصة، وهذا ما يسمح للبنوك من بناء فهم شخصي للغاية لاحتياجات كل عميل وسلوكه وتفضيلاته ونيته لتحفيز مشاركات أعمق مع ضمان خصوصية البيانات وأمنها.

تتمثل إحدى ميزات التصميم الرئيسية للمنصة في تعزيز العلاقات مع العملاء من خلال إنشاء شرائح سلوكية تعتمد على عادات الإنفاق وأنماط الحياة، حيث يتيح هذا النهج للشركات من إطلاق حملات تسويقية مستهدفة تعمل على زيادة القيمة الدائمة للعميل وتعزيز المشاركة الشاملة.

كما أنها تستفيد من مكتبة شاملة من نماذج الذكاء الاصطناعي المعدة مسبقاً، مما يوفر رؤى أسرع ونشراً أسرع، إذ يعزز هذا التسارع فرص البيع المتبادل ويحسن استجابة السوق بشكل عام، مما يساعد الشركات على البقاء في صدارة المنافسة. وتم تصميم المنصة بتقنيات قوية تعطي الأولوية للأمن والخصوصية، وتضمن شفافية كاملة للبيانات من خلال عمليات النمذجة المرئية.

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