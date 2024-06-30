كارتر آند وايت الإماراتية تفتتح متجرها العالمي في بورتو جيرفو بإيطاليا

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة كارتر آند وايت الإماراتية – المتخصصة بإنتاج وتصميم الملابس والاكسسوارات الفاخرة- عن افتتاح متجرها العالمي في مدينة بورتو جيرفو الواقعة في جزيرة سردينيا بإيطاليا.

وشهد الافتتاح إقبالاً كبيراً وتفاعلاً هاماً من قبل الزوار والسياح والمقيمين في بورتو جيرفو التي تحظى بشهرة عالمية، وتستقطب أهم رجال الأعمال والفنانين من مختلف دول العالم ممن يفضلون قضاء اجازاتهم بها.

وأكد عبدالله بن سعيد النابودة رئيس مجلس إدارة شركة كارتر آند وايت أن منتجات وملابس كارتر آند وايت تحظى بثقة واختيار الزوار والمتسوقين في الجزيرة بسبب اهتمامنا بأدق التفاصيل والحفاظ على الجودة العالية والخدمة المميزة، مما أكسبنا مزيداً من الزبائن والعملاء الذين يفضلون اختيار منتجات الشركة.

وأوضح النابودة أن الشركة بصدد افتتاح مزيد من الفروع، حيث تعتزم في شهر أغسطس افتتاح أول فروعها في البحرين، إلى جانب افتتاح متجر جديد في آوت ليت دبي خلال نفس الشهر، مشيراً إلى أن العمل يجري على تجهيز فرع جديد في مدينة كان الفرنسية وفرع جديد آخر في العاصمة البريطانية لندن، على أن يتم افتتاحهما في مطلع العام القادم.

وأفاد أن الشركة ماضية في خططها الاستراتيجية للتوسع المدروس في أهم المدن والعواصم العالمية، حيث نجحت كشركة إماراتية في تحقيق واكتساب سمعة عالمية كبيرة.

وذكر النابودة أن بورتو جيرفو تعتبر من الوجهات السياحية العالمية الحيوية بفضل احتضانها لأهم مارينا لليخوت حول العالم، وتعتبر وجهة للأثرياء وملاك اليخوت الذين يفضلون قضاء أوقاتهم بها خاصة خلال فصل الصيف، موضحاً أن متجر كارتر آند وايت قد لاقى الإقبال الكبير منذ اليوم الأول لافتتاحه كونه يقدم أفضل الملابس الرجالية والنسائية واكسسوارات ومستلزمات اليخوت ذات الجودة العالية.

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