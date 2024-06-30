مركز دبي المالي العالمي يضع حجر الأساس للمبنى التجاري الجديد "DIFC Square" بمساحة بناء تقارب المليون قدم مربعة

المصدر: البيان

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أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن وضع حجر الأساس لواجهته التجارية التطويرية "DIFC Square"، والمكوّنة من ثلاثة أبراج متصلة بارتفاعات متفاوتة. وسيسهم المشروع، الذي سيضم مكاتب ووحدات للبيع بالتجزئة، في تعزيز العروض العقارية في المركز بشكل كبير وتلبية الطلب المتزايد على مكاتب من الدرجة A في قلب الحي المالي في دبي.

وبهذه المناسبة، قال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: "بينما يواصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز مكانته مركزاً مالياً رائداً على المستوى العالمي، نشهد إقبالاً واسعاً من الشركات الإقليمية والعالمية الرائدة لترسيخ وجودها في المركز وتوسيع شبكة أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وخارجها. ولا شك أن مشروع ‘DIFC Square’ سيشكل إضافة جديدة إلى المحفظة العقارية المتنامية للمركز من خلال توفير مساحات مكتبية من الدرجة A تستشرف احتياجات العمل في المستقبل، ومخصصة لتلبية الطلب على المساحات التجارية عالية الجودة".

وبفضل النمو السريع القياسي في عدد الشركات العاملة بمجالات إدارة الثروات والأصول والتأمين التي تعمل انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي، فقد لاقى "DIFC Square" طلباً عالياً على التأجير، الأمر الذي يؤكد جاذبية المشروع وامتلاكه موقعاً استراتيجياً متميزاً، بما يعكس الاهتمام الكبير والطلب المتزايد على العقارات التجارية الراقية في مركز دبي المالي العالمي.

وبفضل موقعه الاستراتيجي في مركز دبي المالي العالمي، يتيح "DIFC Square" للأعمال فرصة مواتية للبقاء على مقربة من وسط مدينة دبي، ومطار دبي الدولي، وشارع الشيخ زايد، وغيرها من الوجهات الرئيسية للأعمال والترفيه.

يمتد "DIFC Square" على مساحة 113,500 قدم مربعة، بمساحة بناء تقارب المليون قدم مربعة. وبفضل قربه من الوجهات المتميزة في مركز دبي المالي العالمي، على غرار قرية البوابة، سيتسنى للمستأجرين والمواهب الرائدة في المستقبل إمكانية الوصول بسهولة إلى تجارب تناول الطعام الفاخرة، وأنماط الحياة العصرية، والفنون والثقافة، بالإضافة إلى تشكيلة واسعة من المطاعم وصالات الألعاب الرياضية والفنادق والمعارض ومرافق البيع بالتجزئة في "جيت أفينيو".

وتبلغ المساحة الإجمالية للمكاتب في مشروع "DIFC Square" 600,000 قدم مربعة، بينما تشغل منطقة البيع بالتجزئة مساحة إجمالية تبلغ 17,200 قدم مربعة، وستضم مزيجاً متميزاً من وحدات البيع بالتجزئة والمقاهي ومنافذ المأكولات والمشروبات.

ومع تسريع وتيرة أعمال البناء في "DIFC Square"، إذ تمضي أعمال وضع الأساسات على قدم وساق ووفقاً للإطار الزمني المحدد، بات من المقرر تسليم المشروع في الربع الأول من العام 2026. وتتكون الأبراج الثلاثة من 8 و10 و13 طابقاً، وتتقاسم الأبراج طابقاً سفلياً واحداً وثلاث قواعد لطوابق الأبراج (بوديوم)، حيث يبلغ ارتفاعها 58 متراً و68 متراً و81 متراً على التوالي.

وفي الوقت الذي يواصل فيه مركز دبي المالي العالمي تعزيز مكانته مركزاً مالياً عالمياً للأعمال والابتكار في إطار استراتيجيته الطموحة لعام 2030، يأتي إعلان اليوم عن مشروع DIFC Square”"، في أعقاب النجاح الذي حققه مركز دبي المالي العالمي في وضع حجر الأساس للبرج التجاري "Immersive Tower by DIFC" والبالغة تكلفته 1.1 مليار درهم في مايو 2024، ما يعكس الطلب القوي على العقارات التجارية في قلب مركز دبي المالي العالمي.

يُذكر أن "DIFC Living" كان أول مشروع سكني لمركز دبي المالي العالمي يتم طرحه للبيع في 2023، وتم بيعه بالكامل في غضون 48 ساعة.

وفي ديسمبر 2023، تم الإعلان عن حصول 15 مبنى في مركز دبي المالي العالمي على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) من الفئتين البلاتينية والذهبية، بما في ذلك مبنى البوابة، وهو أحد المباني الأكثر شهرة في دبي، والذي حصل على الشهادة البلاتينية.

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