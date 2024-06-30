انخفاض أسعار البنزين 15 فلساً في يوليو

المصدر: أبو ظبي – صبري صقر:

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود تخفيض البنزين خلال شهر يوليو 2024 وللشهر الثاني على التوالي بمقدار يتراوح بين 14 و15 فلساً، وبنسبة نزول تتراوح بين 5 % و5.4 % مقارنة بأسعار شهر يونيو 2024، بينما ارتفع الديزل بمقدار فلس واحد لكل لتر .

وأعلنت شركات توزيع الوقود الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من أول يوليو 2024، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وانخفض سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 15 فلساً من 3.14 درهم في يونيو الى 2.99 درهم في يوليو وبنسبة نزول تجاوزت 5%، كما نزل لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 14 فلساً من 3.02 درهم في يونيو إلى 2.88 درهم في يوليو وبنسبة نزول تناهز 5%. وكذلك نزل سعر لتر بنزين "إي بلس" «91» بمقدار 15 فلساً من 2.95 درهم في يونيو إلى 2.80 درهم في يوليو وبنسبة نزول تصل الى 5.4%. بينما ارتفع سعر لتر الديزل بمقدار فلس واحد لكل لتر من 2.88 درهم في يونيو إلى 2.89 درهم في يوليو.

كانت اللجنة قد أقرت تخفيض أسعار البنزين خلال شهر يونيو 2024 وبمقدار 20 فلساً، كما أقرت تخفيض أسعار الديزل بمقدار19 فلساً لكل لتر وبنسبة نزول تتراوح بين 6 % و6.35 % مقارنة بأسعار شهر مايو 2024. كما أقرت اللجنة تخفيض أسعار البنزين والديزل خلال شهر يناير 2024 وبمقدار يتراوح بين 13 و14 فلساً في البنزين، و 19 فلساً في الديزل لكل لتر مقارنة بأسعار شهر ديسمبر 2023 .

ويتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز