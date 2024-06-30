تعاون بين «رايتر ريلوكيشنز» و«برايفت جيت شارتر» في مجال النقل الجوي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركتا «رايتر ريلوكيشنز» و«برايفت جيت شارتر» عن شراكة جديدة تهدف إلى إحداث تحول في خدمات النقل الجوي للعملاء البارزين وكبار الشخصيات في جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ومن خلال دمج خبرة «رايتر ريلوكيشنز» و«برايفت جيت شارتر» المتخصصة في خدمات الطيران الخاص، يهدف هذا التحالف إلى تعزيز تجربة النقل من خلال توفير الراحة والسلامة والكفاءة في تقديم الخدمات. وحسب التقارير، بلغت قيمة السوق العالمية للسفر الفاخر 1.155 مليار دولار في 2019، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.154 مليار دولار بحلول 2026.

ونظراً لأن الأثرياء يفضلون الراحة والتفرد في تنقلهم، فإن هناك طلباً متزايداً على خدمات النقل المتميزة المصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم الخاصة. ويهدف هذا التعاون بين رايتر ريلوكيشنز وبرايفت جيت شارتر إلى تلبية الطلب، وتقديم تجارب فاخرة تعيد تشكيل معايير التميز في القطاع.

وفي إطار هذا التعاون، ستقوم «رايتر ريلوكيشنز» بإدارة الخدمات اللوجستية والتنسيق لنقل العملاء، بينما تقوم «برايفت جيت شارتر» بتقديم خدمات الطائرات الخاصة. وستضمن نقطة اتصال واحدة مخصصة للتواصل والتنسيق السلس بين الشركتين طوال عملية النقل. وقال أنوب بوسكو، الرئيس الإقليمي للشرق الأوسط في «رايتر ريلوكيشنز»، عن سعادته بهذه الشراكة: يؤكد هذا التعاون مع «برايفت جيت شارتر» على التزامنا بتقديم خدمات متطورة وضمان خدمة نقل سهلة لعملائنا.

من جانبه، سلط هيو كورتيناي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في «برايفت جيت شارتر»، الضوء على أهمية توسيع خدمات الشركة للعملاء في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من خلال التعاون مع «رايتر ريلوكيشنز».

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