«أفيد هيلدا» تنظم معرضاً في دبي حول أفضل العلامات التجارية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «أفيد هيلدا»، التي تتخذ من دبي مقراً لها، عن تنظيم المعرض الدولي الأول «أفضل العلامات التجارية في العالم 2024»، الذي يستقطب رواد وأصحاب الأعمال في قطاع البناء والتشييد. وسيقام المعرض خلال الفترة من 28 إلى 31 أكتوبر المقبل، وسيشهد مشاركة المتخصصين في قطاع البناء والمقاولين ومواد البناء.

وقال مصطفى فوروزاند، رئيس مجلس إدارة «أفيد هيلدا»، إن الحدث يركز على الابتكار واستخدام أحدث الأساليب والتقنيات العلمية، كما يدمج بين المجال الافتراضي وقطاعات الذكاء الاصطناعي، ويوفر منصة مهمة عبر الإنترنت للعلامات التجارية العالمية لعرض منتجاتها من خلال أكشاك تفاعلية وجلسات حية وندوات عبر الإنترنت.

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