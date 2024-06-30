مطعم «ذا ماين» يفتح أبوابه في «بودروم»

المصدر: دبي - البيان

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افتتحت «ذا ماين» مطعمها الصيفي الموسمي الثاني في «بودروم» بتركيا. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب النجاح الكبير الذي حققته خلال الصيف الماضي في «إيبيزا». ويقع هذا المكان الجديد داخل منتجع «ماكس رويال بودروم»، الذي يتربّع على قمة تلة مميزة من جهة شاطئ البحر وسط إطلالات خلابة على ساحل بحر إيجة وشريطه الساحلي.

وينضم «ذا ماين بودروم» إلى مجموعة كبيرة من العلامات التجارية العريقة، بما في ذلك «سباجو من وولفغانغ باك» من بيفرلي هيلز، و«كافيار كاسبيا»، إضافة إلى فرع «سكوربيوس» الثاني، الذي يتبنى مفهوم النادي الشاطئي الشهير عالمياً من ميكونوس.

صُمم «ذا ماين بودروم» على يد المؤسس جوي غزال، وهو ما يضفي جمالية داخلية داكنة يغلب عليها الطابع الأسمنتي والفولاذي نفسه الذي يتميز به نظيره في إيبيزا. ويضاء هذا المطعم بالكامل تقريباً بأنوار الشموع، ويتسع لـ150 مقعداً، ويتميز بتناول الطعام في الداخل والخارج وسط إطلالات رائعة على المنتجع بأكمله، ويعد المكان المثالي للاستمتاع بمشاهدة غروب الشمس.

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