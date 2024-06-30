«نيو بلانس» تفتتح ثالث فروعها في أبوظبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت علامة «نيو بلانس» الرياضية الشهيرة المرادفة للتميز في رياضة الجري، عن افتتاحها فرعها الجديد في غاليريا جزيرة الماريه بأبوظبي، ليكون الفرع الثالث للعلامة الرياضية البارزة على مستوى الإمارة ضمن خططها الجارية للتوسع في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وعملت «نيو بلانس» على ترسيخ حضورها في أسواق المنطقة منذ تأسيس فرعها الرئيسي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام 2019 بدبي، حيث تمتلك فروعاً وأنشطة في العديد من الدول بما في ذلك الإمارات والسعودية والكويت وقطر والمغرب، فيما يمثل افتتاح الفرع الجديد في أبو ظبي إنجازاً جديداً في رحلة نيو بلانس نحو بلوغ أهدافها المتمثلة في التوسع في جميع أسواق المنطقة.

وقال ستيوارت هينوود، المدير الإقليمي لشركة «نيو بلانس» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: لطالما كانت الاستراتيجية العالمية المحلية مهمة للغاية لإتاحة منتجاتنا للعملاء والمجتمعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال إتاحة المزيد من الفرص لعرض منتجاتنا المبتكرة، وذلك تزامناً مع خططنا التوسعية التي نستهدف من خلالها الدخول إلى أسواق ودول جديدة على مستوى المنطقة.

حيث توَّجنا تلك الجهود بافتتاحنا خلال هذا العام فقط، 5 فروع جديدة في المنطقة، بينما نستعد أيضاً إلى إطلاق فروع متعددة في كل من الإمارات والسعودية والمغرب قبل حلول نهاية العام الجاري. وقد مكننا الموقع الاستراتيجي لغاليريا جزيرة الماريه أبوظبي، من النفاذ إلى شريحة سوقية جديدة، وترسيخ حضورنا القوي في الإمارات.

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