«أمازون الإمارات»: التوصيل الأسرع المحرك الأساس للتسوق الإلكتروني في الدولة

المصدر: دبي - البيان

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كشفت أحدث دراسة من «أمازون الإمارات» أن التوصيل الأسرع هو المحرك الأساس للعاملين في قطاع التسوق الإلكتروني بالدولة أكثر من أي وقت مضى.

وأكدت الدراسة أن خدمة التوصيل السريع تعد واحدة من أهم العوامل التي تحوز على اهتمام العملاء عند التسوق عبر الإنترنت، حيث أشار أكثر من 33 % من العملاء في الإمارات إلى هذا العامل كأحد الاعتبارات الرئيسية خلال عملية الشراء.

وأعلنت «أمازون الإمارات» عن عودة «يوم برايم»، مهرجان التسوق السنوي الحصري لأعضاء برنامج «أمازون برايم» الذي سينطلق هذا الصيف على «Amazon.ae» مع العروض المتنوعة.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها، يمتد «يوم برايم» لهذا العام على مدى ستة أيام كاملة وذلك لأول مرة على الإطلاق في الإمارات، حيث سيبدأ اعتباراً من منتصف ليلة 16 يوليو بتوقيت الإمارات، وحتى يوم 21 يوليو، مع مجموعة واسعة من العروض والتخفيضات.

وقال ستيفانو مارتينيلي، نائب رئيس أمازون في الإمارات والسعودية: يهدف مهرجان التسوق السنوي يوم برايم إلى الاحتفاء بأعضاء برنامج برايم، من خلال تزويدهم بعروض حصرية تشمل قيمة لا مثيل لها.

ويشهد يوم «برايم» في الإمارات هذا العام تمديد فترة التخفيضات لمدة ستة أيام كاملة، وذلك لأول مرة على الإطلاق، تلبية لطلب العملاء. ونتطلع إلى الاحتفال بتمديد فترة المهرجان مع الأعضاء في الإمارات.

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