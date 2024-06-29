1.5 % ارتفاع مؤشر سوق دبي خلال يونيو إلى 4030 نقطة

المصدر: (دبي - محمود حسن)

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ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 1.5 % خلال شهر منهياً تداولات يونيو والنصف الأول عند مستوى 4030 نقطة.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي في آخر جلسات الأسبوع، مرتفعاً 0.5%، ليرتفع خلال أسبوع بنحو 0.4%، وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً في سوق دبي، أملاك للتمويل بنسبة 4.3% وأمانات القابضة بنسبة 3.7% وسبينيس بنسبة 3.3% وبنك دبي التجاري بنسبة 2.6%

وخلال التعاملات أمس أغلق سهم إعمار العقارية مرتفعاً 1.2% عند 8.20 دراهم، بتداولات تجاوزت 26 مليون سهم، وارتفع سهم الإمارات دبي الوطني 0.3% عند 16.50 درهماً، وبتداولات تجاوزت 7 ملايين سهم، بينما ارتفع سهم دبي الإسلامي 1.4% عند 5.74 دراهم، وبتداولات قاربت 11 مليون سهم.

أما الأسهم الأكثر انخفاضاً، مصرف السلام السودان 9.9% والإمارات لأنظمة التبريد 4.5% وتاكسي دبي 1.9% وتيكوم 1.8%.

وصعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس 0.6% إلى 9060.73 نقطة، وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً أبوظبي الوطنية للتأمين 12.3% والاتحاد للتأمين 8.3% وطاقة 7.5% والخليج للمشاريع الطبية 6.6%.

أما بخصوص الأسهم الأكثر انخفاضاً فتراجع سهم رابكو 9.8% والبنك التجاري الدولي 4.7% وأي إس جي ستاليونز 4.7% وبالمز الرياضية 4.4%. واستقطبت الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 2.3 مليار درهم منها 1.67 مليار درهم في سوق أبوظبي و710 ملايين درهم في سوق دبي.

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