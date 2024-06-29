غرفة عجمان تروج للفرص الاستثمارية أمام قمة  «اختر أمريكا للاستثمار»

المصدر: عجمان - وام

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شاركت غرفة عجمان، ضمن وفد الدولة وتحت مظلة اتحاد غرف الإمارات، في فعاليات قمة «اختر أمريكا للاستثمار 2024»، التي اختتمت أول من أمس، في ولاية ميريلاند الأمريكية، بهدف الترويج للفرص الاستثمارية في عجمان، وتطوير شبكة علاقات اقتصادية عالمية متجددة تدعم تنمية اقتصاد الإمارة وزيادة استثماراته، والتعرف على أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة عالمياً وبحث آليات الشراكة والتعاون مع الدول والجهات المشاركة.

وشارك الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة عجمان في فعاليات القمة التي عقدت بحضور 4000 مشارك، بهدف مناقشة أحدث التوجهات الاستثمارية والفرص المتاحة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وأكد الشيخ سلطان النعيمي، أن القمة ركزت على فرص التعاون والاستثمار في العديد من المجالات النوعية ومنها خدمات التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، وتطوير المنتجات، والصناعات المتقدمة، والتعليم، والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات المعتمدة على استخدامات التكنولوجيا، مشيداً بما وفرته القمة من منصة عالمية لبحث فرص التعاون والشراكة وتبادل الخبرات، لاسيما في ظل مشاركة عدد كبير من مسؤولي الجهات الحكومية وممثلي كبرى الشركات ومؤسسات القطاع الخاص من الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من دول العالم.

وأفاد أن مشاركة غرفة عجمان في فعاليات القمة تعكس التزام الإمارة بتعزيز علاقاتها الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

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