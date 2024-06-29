«راكز» تحصد «فضية» «الملكية للوقاية من الحوادث»

المصدر: رأس الخيمة – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

فازت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، بالجائزة الفضية من الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث بالمملكة المتحدة «ROSPA» والتي تعد جمعية خيرية بريطانية المنشأ مكرسة لإنقاذ الأرواح ومنع الإصابات الناجمة عن الحوادث والتي من شأنها تغيير حياة الأفراد، ويعكس التكريم الدولي مدى التزام راكز باتباع أعلى معايير السلامة .

ويتم منح جوائز الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث تكريماً للمؤسسات والمنظمات في أنحاء العالم على دورها في اتباع أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية.

وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: «يسرنا الحصول على الجائزة الفضية من الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث والذي يأتي تقديراً للجهود المبذولة من قِبل إدارة الصحة والسلامة لدى راكز، حيث لا يقتصر خلق بيئة عمل آمنة على استيفاء المتطلبات، بل يتجاوزه كحق مشروط لكل موظف».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز