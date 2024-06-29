«موانئ أبوظبي» تبرم مذكرة تفاهم استراتيجية مع مركز التجارة الدولية

المصدر: جنيف، أبوظبي ــ البيان

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أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، المحرك العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، أمس، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع مركز التجارة الدولية، هو وكالة مشتركة بين منظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة، للتعاون في تسهيل التجارة والتجارة الرقمية والخدمات اللوجستية والنقل، وذلك من خلال الحوار حول السياسات ذات الصلة، وتبني حلول التجارة الرقمية، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات والمساعدة الفنية.

تم توقيع المذكرة من قبل الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، وباميلا كوك هاميلتون، المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية.

وسيعمل الطرفان بموجب مذكرة التفاهم، على تبني عدة حلول لتيسير التجارة وتطوير كفاءة خدمات النقل والموانئ والخدمات البحرية واللوجستية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والبلدان النامية، كما سيقوم الطرفان بمراجعة الأطر والسياسات ذات الصلة بهذه القطاعات للوقوف على مدى فعاليتها، وتطوير وتحديث الخدمات الحدودية بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية.

وسيقدم الطرفان كذلك الدعم الفني اللازم للبلدان النامية والأقل نمواً، في إطار تنفيذ اتفاقية تسهيل التجارة الصادرة عن منظمة التجارة العالمية لضمان سلاسة وانسيابية حركة التجارة عبر الحدود.

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