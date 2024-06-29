الإمارات تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع أمريكا

المصدر: سان فرانسيسكو - وام

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التقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، مجموعة من مسؤولي كبرى الشركات الأمريكية وقادة ورواد الأعمال خلال زيارته أمس وادي السيليكون في سان فرانسيسكو، بهدف تعزيز التعاون بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.

وتركزت الزيارة على تعزيز العلاقات التجارية والشراكات في قطاعات متنوعة شملت التكنولوجيا وإدارة الأصول والاستثمار والخدمات اللوجستية.

وتضمنت اجتماعات ثنائية، حيث أجرى الزيودي مباحثات بناءة مع أبرز الجهات المعنية، والشركات الرائدة وقادة الأعمال، واستعرض مع المسؤولين في الشركات الأمريكية العملاقة الفرص الاستثمارية وبيئة الأعمال المتطورة في دولة الإمارات، داعياً المستثمرين والشركات الناشئة ورواد الأعمال الأمريكيين إلى استكشاف الفرص المتاحة في الدولة.

وركزت النقاشات على المشاريع المشتركة، والتعاون في مجال البحوث، وتبادل المعارف والخبرات في التخصصات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات والتقنيات المستدامة.

زيادة صادرات

وبحث معاليه مع كبار رجال الأعمال في وادي السيليكون، آفاق الاستثمار التي تعزز الصادرات الإماراتية وتدعم النمو الاقتصادي من خلال الشراكات ذات المنفعة المتبادلة تأكيداً على حرص الجانبين على تعزيز العلاقات التجارية الثنائية.

وأكد معالي ثاني الزيودي، حرص الإمارات على مواصلة الارتقاء بشراكتها التجارية مع الولايات المتحدة التي تعد شريكها التجاري الثالث عالمياً بعد الصين والهند، حيث تساهم أمريكا بنحو 5.6% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة.

وتصدرت الإمارات قائمة أهم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في الوطن العربي 2023، بحصة 27% من تجارتها مع الدول العربية مجتمعة.

وقال معاليه إن منظومة الأعمال الحيوية في وادي السيليكون المركز التكنولوجي الأول في العالم، توفر مناخاً مثالياً لاستكشاف الفرص القائمة على الابتكار، وهدفنا هو الاستفادة من هذه البيئة لدفع عجلة التقدم التكنولوجي في الإمارات.

وبلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية في الولايات المتحدة 38.1 مليار دولار، أي أكثر من 50% من إجمالي استثمارات دول الشرق الأوسط في أمريكا بنهاية 2022.

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