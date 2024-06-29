مصرف عجمان يعزز قدرات الدفع الرقمي عبر شراكة مع «ماغناتي»

المصدر: عجمان - البيان

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أعلن مصرف عجمان، إبرام شراكة استراتيجية مع شركة ماغناتي المزود الرائد لحلول الدفع، بهدف تعزيز قدرات الدفع الرقمي لعملائه من الشركات والمؤسسات، حيث تتيح الشراكة لمصرف عجمان الاستفادة من خدمات الاستحواذ التجاري التي تقدمها ماغناتي، لتوفير حلول دفع آمنة وموثوقة سواء للمدفوعات عبر الإنترنت أم في المتاجر.

وتطلق الشراكة تجربة دفع أكثر سلاسة وكفاءة للعملاء، بفضل الخبرة الواسعة لشركة ماغناتي في معالجة المدفوعات، والبنية التحتية المصرفية المتينة لمصرف عجمان. وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: «سيمكننا تعاوننا مع ماغناتي من تقديم أحدث تقنيات وحلول الدفع المبتكرة لعملائنا من الشركات والمؤسسات».

وقال رامانا كومار، الرئيس التنفيذي لشركة ماغناتي: «نحن متحمسون للشراكة مع مصرف عجمان لتطبيق خدماتنا المتقدمة للاستحواذ التجاري، حلولنا مصممة لتحسين تجربة الدفع وزيادة كفاءتها، من خلال خيارات دفع سريعة وآمنة ومريحة».

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