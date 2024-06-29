تجارب حصرية بعطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لـ«صيف دبي»

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت أمس عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لـ«مفاجآت صيف دبي» مع باقة من الفعاليات المميزة، وتجارب التسوق الفريدة من نوعها، وعروض الفنادق والمعالم السياحية والمأكولات والمشروبات التي تستمر لعشرة أسابيع، حيث يمكن لسكان المدينة وزوارها الاستمتاع بآلاف الأنشطة الاستثنائية في موسم الصيف.

وتألقت مراكز التسوق أمس في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لـ«مفاجآت صيف دبي»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، فيما تتواصل الفعاليات اليوم وغداً ضمن عطلة نهاية الأسبوع، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بفعاليات الترفيه الحي التي تجمع بين الموسيقى والفنون المسرحية والاستعراضية، حيث يستضيف سيتي سنتر مردف الفرقة الاستعراضية النرويجية كويك ستايل، وفرقة الموسيقى المستقلة الأردنية أوتوستراد، والمغنية وكاتبة الأغاني الأردنية الفلسطينية دانة صلاح، إضافة إلى المغني وكاتب الأغاني العراقي الكندي علي غاتي، في ما يستقبل مول الإمارات الفرق الاستعراضية «هالواي بويز» و«موتو دانسرز» و«باراتناتيام» و«هيب هوب فيوجن» التي تقدم عروضاً مميزة على أنغام موسيقى «دي جي كيزا» و«دي جي تالا سمان» و«دي جي سونيا» ويستضيف دبي فستيفال سيتي مول مجموعة من الفعاليات والعروض الفنية المتجولة المليئة بالألوان التي تسهم في خلق أجواء صيفية لا تُنسى.

حفلات أرينا

ويمكن لعشاق الموسيقى والطرب الاستمتاع بحضور ثلاث حفلات تقام على مسرح كوكاكولا أرينا مع نخبة رائعة من الفنانين، حيث يقدم سلطان الطرب جورج وسوف ونجم الغناء الشامي حفلاً غنائياً يوم 28 يونيو، يليه حفل لثلاثة من أكبر الأسماء في عالم الراب وهم اكزيبت ودي 12 وأوبي ترايس يوم 29 يونيو، ثم حفل ثالث لنجم البوب الأشهر في إثيوبيا تيدي أفرو يوم 30 يونيو.

تجارب المرح

ويقدم عالم مدهش، أحد أكبر الوجهات الترفيهية التي تقام سنوياً خلال فصل الصيف، الكثير من المرح لأولياء الأمور والأطفال، حيث يحتفل هذا العام باليوبيل الفضي لانطلاقه. ويمكن للعائلات والأطفال الدخول مجاناً إلى عالم مدهش والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية في القاعات من 3 إلى 8 بمركز دبي التجاري العالمي، مع أكثر من 170 لعبة ومنطقة جذب متميزة، إلى جانب فعاليات الترفيه الحي، وورش العمل التفاعلية، والهدايا الرائعة.

ويستضيف عالم مدهش أيضاً الطفلة شفا @shfa_family، المؤثرة على منصات التواصل الاجتماعي، والتي ستظهر بشكل خاص إلى جانب شخصيتي مدهش ودانة المحبوبتين يوم 29 يونيو، للقاء وتحية زوار عالم مدهش، فيما تستمر الفعاليات والمغامرات التي لا ينبغي تفويتها حتى يوم 18 أغسطس.

وتشمل أبرز الألعاب والأنشطة في عالم مدهش حديقة الألعاب المطاطية ومنطقة ألعاب عالم الحيوان وأكثر من 100 لعبة أركيد، وتجربة بتقنية الواقع الافتراضي، إضافة إلى ورش عمل مفيدة وعروض حية، وألعاب ممتعة ومناطق لعب الأطفال والمنزلقات المطاطية وألعاب المهارة.

ويفتح عالم مدهش أبوابه من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساءً من الاثنين إلى الخميس، ومن الساعة 10 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل من الجمعة إلى الأحد.

عالم الخيال

وتشهد عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية أيضاً إطلاق فعالية عالم الخيال من مفاجآت صيف دبي في دور عرض روكسي سينما في جميع أنحاء دبي، حيث يمكن للعائلات مشاهدة أفلامهم المفضلة على شاشة السينما مع الاستمتاع بتناول «الفشار» أثناء العرض، فيما سيحظى الأطفال بفرصة إطلاق العنان لإبداعاتهم من خلال الفنون والحرف اليدوية والرسم على الوجوه وغيرها الكثير. وتستمر الفعالية السينمائية طوال فصل الصيف مع قائمة حافلة بالأفلام التي تعرض لأول مرة من مختلف أنحاء العالم، وكذلك العروض والفعاليات الخاصة، وظهور المشاهير، وغير ذلك الكثير.

مفاجآت يومية

ويمكن للزوار توقع مفاجآت يومية، والفوز بجوائز فورية، والحصول على هدايا رائعة، والاستمتاع بعروض «الكومبو» المتميزة على التذاكر والمأكولات الخفيفة. ويستضيف مدهش ودانة فعاليات سينمائية خاصة طوال فصل الصيف، بما في ذلك وصول شخصيات «منيونز» إلى الوجهات الرئيسية في مختلف أنحاء دبي لحضور العرض الحصري لفيلم Despicable Me 4 يوم 4 يوليو.

تخفيضات حصرية

وشملت فعاليات مفاجآت صيف دبي أمس عرض «12 ساعة من التخفيضات الحصرية»، الذي يُقام يوم 28 يونيو، حيث تمكن الزوار الاستفادة من تخفيضات هائلة تصل إلى 90 بالمئة لمدة يوم واحد فقط، على أكثر من 100 علامة تجارية في مراكز التسوق التابعة لشركة «ماجد الفطيم» وذلك من الساعة الـ10 صباحاً وحتى الـ10 مساءً وغطت التخفيضات تشكيلة واسعة من المنتجات بما في ذلك الأزياء، والأدوات المنزلية، ومستحضرات التجميل، والأجهزة الإلكترونية، وغيرها.

وشملت مراكز التسوق المشاركة مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر الشندغة. ويمكن للمتسوقين الذين ينفقون 300 درهم أو أكثر تنزيل تطبيق «شير» والتوجه إلى منطقة «عجلة الحظ» في مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، للحصول على فرصة الفوز بجوائز فورية أو نقاط «شير» التي يمكن الاستفادة منها في مراكز التسوق.

800 علامة

ويستمر موسم التخفيضات الاستثنائية طوال فصل الصيف، مع تنزيلات موسم الصيف التي تقدم تخفيضات تصل إلى 75 % على أكثر من 800 علامة تجارية رائدة في 3500 متجر بجميع وجهات ومراكز التسوق على مستوى المدينة. ويمكن للمتسوقين الاستفادة من تخفيضات رائعة وعروض محدودة المدة وأسعار مذهلة طوال فصل الصيف على جميع العلامات التجارية المفضلة لديهم، بما في ذلك منتجات الأزياء ومستحضرات التجميل والأجهزة الإلكترونية.

وتعمل المتاجر المشاركة على مكافأة المتسوقين من خلال تقديم فرص الفوز بجوائز هائلة، إضافة إلى عروض ترويجية مميزة كل أسبوع.

وتكشف مفاجآت صيف دبي عن عروض ترويجية حصرية طوال فصل الصيف بهدف تقديم المزيد من المكافآت إلى المتسوقين. وابتداءً من نهاية هذا الأسبوع، توجد جوائز ضخمة متاحة للسحب مع عرض مليونير شير من مفاجآت صيف دبي، وعرض تسوق واحصل على سيارة ليكزس مع دبي فستيفال سيتي مول، وعروض انفق واربح في كل من وافي سيتي وميركاتو، وعرض اربح مع تيكيت، وغيرها الكثير.

عروض ترويجية

وتقدم باقة مفاجآت صيف دبي الحصرية من إنترتينر 7000 عرض «اشترِ واحدة واحصل على الأخرى مجاناً» في أفضل المطاعم، والحدائق المائية، والمعالم السياحية، ومتاجر مستحضرات التجميل، ووجهات اللياقة البدنية، وغيرها من الوجهات والتجارب في مختلف أنحاء دبي. ويبلغ سعر الباقة 195 درهماً فقط وتشمل مجموعة من العروض الترويجية الحصرية التي يمكن الاستفادة منها طوال أيام الأسبوع. وتتوفر الباقة حتى يوم 1 سبتمبر وتسري لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ تفعيلها.

ويمكن لمستخدمي الباقة مشاركة قسائم عروض «اشتر واحدة واحصل على الأخرى مجاناً» مع ما يصل إلى ثلاثة أصدقاء، مما يحقق المزيد من التوفير والمرح في مفاجآت صيف دبي.

وتُقام «مفاجآت صيف دبي 2024» بدعم من الرعاة الرئيسيين وهم الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا)، وماجد الفطيم (سيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر مردف ومول الإمارات)، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف وبلوواترز وسيتي ووك وذا بيتش وذا أوتلت فيليدج)، وميركاتو، وميريكس للاستثمار، ونخيل (ابن بطوطة مول ونخيل مول وذا فيو آت ذا بالم)، إضافة إلى مجموعة عبد الواحد الرستماني، وطيران الإمارات، وإينوك، و &e، وطلبات.

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