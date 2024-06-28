233 مليار درهم أعلى مبيعات نصفية في تاريخ عقارات دبي

المصدر: (دبي - مشعل العباس)

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واصل القطاع العقاري في دبي أداءه التاريخي مسجلاً أعلى مبيعات نصفية على الإطلاق في أول 6 أشهر من العام الجاري 2024، عبر تسجيل 80,231 صفقة بيع بقيمة تجاوزت 233 مليار درهم وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي بنمو 30.1% مقارنة مع 179 مليار درهم في الفترة نفسها من 2023، ما يعكس مدى جاذبية الإمارة وجهة عالمية للاستثمار العقاري.

وأكدت البيانات أن النصف الأول من 2024 سجل رقماً قياسياً جديداً في قيمة المبيعات العقارية، بينما احتل النصف الأول من 2023 المركز الثاني مع مبيعات بـ179 مليار درهم، وثالثاً النصف الأول من 2022 مع 114 ملياراً، ورابعاً النصف الأول 2009 مع مبيعات بقيمة 89 مليار درهم، وخامساً النصف الأول من 2015 بمبيعات تجاوزت 65 مليار درهم.

وسجلت التصرفات العقارية الإجمالية في دبي خلال النصف الأول نحو 344 مليار درهم، نتجت عن نحو 100 ألف صفقة بنمو 34.9% مقارنة بالقيمة المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي عند 255 مليار درهم عبر 75,284 تصرفاً.

وتوزعت التصرفات منذ بداية العام على 233 مليار درهم مبيعات نتجت عن 80,231 صفقة، و90.3 مليار درهم رهوناً عقارية عبر 15,812 صفقة، و20.8 مليار درهم هبات مع 3,887 صفقة.

وحلت الخليج التجاري في صدارة المناطق في قيمة المبايعات بـ13.9 مليار درهم نتجت عن 5727 صفقة، تليها منطقة قرية جميرا الدائرية عبر 8309 صفقات بقيمة 9.5 مليارات درهم، ثم نخلة جميرا عبر 855 صفقة بقيمة 9.09 مليارات درهم، ورابعاً منطقة برج خليفة عبر 2131 صفقة بقيمة 9 مليارات درهم، تليها نخلة ديرة عبر 694 صفقة بقيمة 5.6 مليارات درهم.

وارتفعت مبيعات السوق العقارية خلال يونيو 2024 بنحو 47.6% على أساس سنوي، لتصل إلى 44.9 مليار درهم عبر 13,810 صفقات، مقابل 30.4 مليار درهم موزعة على 10495 صفقة في الشهر نفسه من 2023، وتعتبر المبيعات المسجلة خلال يونيو الجاري الأعلى قيمة مبيعات للشهر نفسه على الإطلاق وثاني أعلى قيمة لمبيعات شهرية في تاريخ السوق بعد مبيعات مايو الماضي، الذي سجل أعلى قيمة شهرية في تاريخ السوق عند 45.79 مليار درهم.

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