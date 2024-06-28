متحف المستقبل ينظم ورشتي عمل حول «وظائف المستقبل»

المصدر: وام

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ينظم متحف المستقبل بعد غد الأحد، ورشتي عمل حول "وظائف المستقبل" ضمن مبادرة بالتعاون مع "سكول أوف هيومانتي" بهدف تزويد المشاركين بفهم عميق للفرص الوظيفية المستقبلية في مجالات الاستدامة والتكنولوجيا الزراعية، وإتاحة الفرصة لهم للتواصل مع قادة الفكر والخبراء في هذه المجالات، والاستفادة من تدريبات عملية وتجارب محاكاة لاكتساب المهارات والخبرات اللازمة لمهن المستقبل.

تتناول الورشة الأولى، التي تديرها مستشارة الاستدامة ساشا جولاماني، دور مستشاري الاستدامة في توجيه المؤسسات نحو ممارسات أكثر استدامة، في ظل التحديات المتزايدة للتغير المناخي، ويتعرف المشاركون على أسباب وعواقب التغير المناخي وأهمية دور خبراء الاستدامة في معالجة هذه التحديات.

وتتناول الورشة الثانية الدور المستقبلي لأخصائي التكنولوجيا الزراعية، وأهم الاتجاهات الحديثة في الزراعة الرأسية والداخلية التي تهدف إلى تعزيز الإنتاج الغذائي وزيادة الإمدادات الغذائية كجزء من الجهود العالمية لتحقيق الأمن الغذائي.

ويشارك الحضور في هاكاثون مصغر لمناقشة تحديات الأمن الغذائي في دولة الإمارات، وتقديم حلول مبتكرة في هذا المجال.

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