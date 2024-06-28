الصين بين أفضل دول العالم في أتمتة الموانئ وتقنيات الشحن المتطورة

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزارة النقل الصينية اليوم الجمعة، أن مستوى تكنولوجيا أتمتة الموانئ في الصين وحجم تطبيقها يعد من بين الأفضل عالمياً.

وأفادت صحيفة "الشعب اليومية" الصينية في تقرير لها نقلاً عن الوزارة، بأنه تم إنشاء 21 محطة حاويات آلية و28 محطة آلية للبضائع السائبة الجافة في الصين حتى الآن، كما بدأت بناء 7 موانئ آلية واسعة النطاق في النصف الأول من العام الجاري، وبهذا تحتل الصين المرتبة الأولى عالمياً من حيث عدد الموانئ الآلية المنشأة وقيد الإنشاء.

وأشارت الوزارة إلى أن الصين قامت بصياغة وإصدار سلسلة من المعايير الفنية الصناعية، مثل مواصفات التصميم لموانئ الحاويات الآلية، مما دعم تطوير إنشاء الموانئ الذكية، مضيفة أنه تم تطبيق البرامج التقنية الصينية لبناء موانئ الحاويات الآلية في عدد من الدول الأخرى.

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