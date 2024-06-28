بيع 3 قطع أرض بـ 465 مليون درهم في دبي اليوم

المصدر: دبي ـ البيان

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سجل السوق العقاري في دبي اليوم الجمعة، 3 صفقات بيع أراض بقيمة 465 مليون درهم.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، جاءت أعلى صفقة بقيمة 240 مليون درهم لأرض مخصصة لفيلا في منطقة جميرا باي مساحتها نحو 17 ألف قدم مربع أي ما يعادل 13900 درهم للقدم المربعة الواحدة.

كما بيعت قطعة أرض أخرى في منطقة سما الجداف بقيمة 120 مليون درهم مساحتها نحو 25 ألف قدم مربع، أما الصفقة الثالثة فكانت في منطقة مجمع دبي للعلوم لأرض بقيمة 105 مليون درهم مساحتها نحو 63 ألف قدم مربع.

تواصل الزحم العقاري في دبي حيث بلغت المبيعات منذ صباح اليوم 2.33 مليار درهم نتجت عن 569 صفقة.

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