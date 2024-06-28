تعاون بين «غرفة أبوظبي» و«إي آند الإمارات» لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون مع «إي آند الإمارات»، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحديد أوجه التعاون المشترك بين الجانبين لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبوظبي، ولدفع مجتمع الأعمال نحو النمو والازدهار بالاعتماد على حلول الاتصال المبتكرة والخدمات الرقمية، والعروض والباقات المتميزة وغيرها.

وجاء الإعلان عن هذا التعاون خلال حفل توقيع رسمي عقد في مقر الغرفة، بحضور أحمد القبيسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وحاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي آند»، ومسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لـ«إي آند الإمارات»، وذلك بمشاركة عدد من المديرين المعنيين والممثلين لدى كلا الجانبين.

وقال أحمد القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي: «اتفاقية التعاون مع «إي آند الإمارات» تأتي امتداداً لجهود غرفة أبوظبي، التي تحرص على تدشين العديد من المبادرات، في إطار سعيها الدائم والمتواصل لتمكين القطاع الخاص في إمارة أبوظبي، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، وبما يسهم في إطلاق طاقتهم الكامنة، والوصول بهم نحو تحقيق أقصى درجات الأداء في إطار منظومة تنافسية ومتطورة تحقيقاً للرؤية الاستراتيجية لغرفة أبوظبي. وتمهد الاتفاقية الطريق لبناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد، تصب في مصلحة الشركات الخاصة في الإمارة،».

وقال مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لـ«إي آند الإمارات»: «نعتز بهذا التعاون الاستراتيجي مع غرفة أبوظبي، التي نتشارك معها الرؤية الهادفة نحو تمكين قطاع الأعمال والارتقاء بدور الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما تؤكد الشراكة التزامنا بتوفير الحلول التكنولوجية الداعمة لهذا القطاع الحيوي، إلى جانب تقديم الباقات والخدمات الرقمية المتقدمة، التي تسهم في دفع الأجندة الوطنية لريادة الأعمال، تواصل «إي آند الإمارات» إطلاق الحلول والبرامج والباقات المخصصة، لتشجيع رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة على النهوض بأعمالهم».

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