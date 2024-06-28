هوية مرئية جديدة لعروض صيف الشارقة والكشف عن تفاصيل نسخة 2024

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة إطلاق الهوية المرئية الجديدة لعروض صيف الشارقة 2024، التي تنظمها في كافة مدن ومناطق الشارقة تحت شعار «استعد لصيف مليء بالعروض والمغامرات»، خلال الفترة من 1 يوليو إلى الأول من سبتمبر، وذلك بالتعاون مع مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق التجارية التابعة للغرفة، وبالتنسيق مع عدد من الدوائر والهيئات الحكومية بالإمارة.

وجاء هذا الإعلان خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد أمس في مقر غرفة الشارقة، للكشف عن تفاصيل النسخة الـ 21 للعروض، بحضور عبد الله العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وخالد المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة.

كما حضر المؤتمر عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة، ومحمد العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، ومريم الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الخدمات المساندة في غرفة الشارقة، وعبد العزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وإبراهيم الجروان، مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في الغرفة المنسق العام لعروض صيف الشارقة، وعدد من المسؤولين وممثلي مؤسسات وهيئات حكومية في إمارة الشارقة.

وستكون هناك تخفيضات كبرى على مختلف أنواع المنتجات، وأشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية، وخصومات على الفنادق، وباقات غير مسبوقة مع تجارب مجانية للوجهات السياحية في الإمارة، إلى جانب المسابقات والسحوبات على سيارة فارهة من نوع انفينتي (QX50)، و30 سبيكة ذهب وقسائم شرائية، كما خصصت المراكز التجارية والأسواق المركزية، ومتاجر التجزئة المنتشرة في الإمارة باقة كبيرة من الجوائز القيمة والهدايا للمتسوقين.

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