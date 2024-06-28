المعرض الدولي لـ«أفضل العلامات التجارية في العالم» بدبي في أكتوبر

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «أفيد هيلدا» لتنظيم المعارض تنظيم المعرض الدولي الأول «أفضل العلامات التجارية في العالم 2024» في فستيفال أرينا بدبي، في الفترة من 28 إلى 31 أكتوبر المقبل، وسيشهد المعرض مشاركة المتخصصين في قطاع البناء والمقاولين ومواد البناء، الذين يختارهم مجلس السياسات التابع للجنة المنظمة.

وأعلن مصطفى فوروزاند، رئيس مجلس إدارة «أفيد هيلدا»، خلال مؤتمر صحفي أقيم في فندق فيرساتشي بدبي، أن الحدث الدولي الذي سيتواصل على مدى أربعة أيام، سيدمج بين المجال الافتراضي وقطاعات الذكاء الاصطناعي، ويوفر منصة مهمة عبر الإنترنت للعلامات التجارية العالمية لعرض منتجاتها، من خلال أكشاك تفاعلية وجلسات حية، وندوات عبر الإنترنت، إلى جانب إلقاء الضوء على استراتيجيات المبيعات المبتكرة، وأشار إلى أن أكثر من 50 عارضاً وشركة تقنية متخصصة في الذكاء الاصطناعي لقطاع البناء أكدوا مشاركتهم في المعرض، الذي من المتوقع أن يستقطب ما يقارب 25 ألف زائر.

وتخطط شركة «أفيد هيلدا» لإنشاء مساحة عرض افتراضية مقطورة تبلغ 50 ألف متر مربع، تضم 50 جناحاً مجهزاً بأحدث التقنيات، ومتاحة عبر الإنترنت من خلال تطبيق WTB.

وكشفت الشركة عن برنامج تم تطويره وتنفيذه بواسطة «أفيد هيلدا»، لتسهيل التفاعلات بين المشاركين. وتعتبر إحدى مزايا البرنامج تحديد الأفراد الموجودين في المعرض دون الاقتراب من العاملين في الأكشاك، حيث يتم جمع عناوينهم وبياناتهم من المعلومات المعروضة على النظارات، التي يرتديها الزوار، كما يحفظ البرنامج بطاقة العمل أو ملف تعريف الشركة للشخص أو الشركة محل الاهتمام. ويمكن للزوار اختيار اللغة المفضلة للتفاوض، وبدء النقاش عبر مترجم يتم توفيره من خلال الإنترنت. إضافة إلى ذلك يمكن للزوار القيام بجولة افتراضية في المصانع أو صالات العرض الخاصة بالمشاركين، من خلال نظارات ميتا.

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