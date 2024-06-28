60 ألف وحدة في المشاريع العقارية الجديدة بدبي خلال 5 أشهر

المصدر: دبي- مشعل العباس

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كشفت منصة الأبحاث والبيانات العقارية بروبرتي مونيتور عن أن سوق العقارات في دبي شهد توسعاً استثنائياً خلال شهر مايو مع إضافة 15.500 وحدة جديدة على الخريطة، مسجلاً بذلك رقماً قياساً جديداً يعتبر الأعلى على الإطلاق على أساس شهري.

وقالت المنصة في تقريرها الخاص بأداء قطاع العقارات بدبي لشهر مايو: «حتى الآن، تجاوز إطلاق المشاريع الجديدة ما يقارب 60 ألف وحدة في 5 أشهر وهي في طريقها إلى تجاوز إجمالي 96 ألف وحدة التي تم إطلاقها خلال العام الماضي».

وذكر التقرير أنه بعد الارتفاع الأخير في الأسعار الذي شهدناه في شهري مارس وأبريل، واصلت أسعار العقارات في دبي النمو، لكن على نحو طفيف، مسجلة مكسباً بنسبة 0.69% في مايو. ووفقاً لمؤشر الأسعار الديناميكية الخاص بالمؤسسة (DPI)، تبلغ أسعار العقارات في دبي حالياً 1,360 درهماً للقدم المربعة، بزيادة 10.25% عن أعلى مستوى سابق على الإطلاق وذروة السوق المسجلة في سبتمبر 2014، بينما ارتفعت أحجام معاملات البيع بنسبة 47.7% في مايو إلى إجمالي 17,139 معاملة.

مستثمرون دوليون

وقال التقرير إن النمو الكبير الذي شهده شهر مايو هو استمرار لقصة التطور المستمر والطلب الذي لا يشبع على العقارات في دبي، مع وجود أدلة على نشاط شراء كبير من قبل المقيمين في دولة الإمارات والمستثمرين الدوليين.

وأضاف التقرير أن نشاط المستثمرين منحاز بشكل كبير نحو المشاريع على الخريطة، في حين ينقسم المقيمون إلى حد كبير بين قطاعي العقارات على الخريطة والجاهزة، حيث اختار الكثيرون المشاريع على الخريطة بسبب نقص المخزون بأسعار معقولة للبيع في شريحة العقارات الجاهزة.

وتابع التقرير: «خلال شهر مايو، شكلت المعاملات السكنية، التي تشمل الشقق والبيوت والفيلات، غالبية المبيعات بنسبة 92.8% (10659 معاملة)، وكانت أعلى أنواع العقارات التجارية التي تم التعامل معها هي الشقق الفندقية (2.6%)، والمساحات المكتبية (1.9%)، ووحدات البيع بالتجزئة (1.4%). وفي مايو، تم تسجيل 10598 معاملة على الخريطة، بزيادة هائلة بلغت 47.1% عن الشهر السابق، ولكن بانخفاض ضئيل بنسبة 0.2% في حصة السوق إلى 61.8%، وفي الوقت نفسه، شهدت أحجام مبيعات سندات الملكية (الجاهزة) أيضاً زيادة مثيرة للإعجاب، حيث نمت بنسبة 48.6%، وتشكل الآن 38.2% من إجمالي معاملات البيع».

مستويات قياسية

وأفاد التقرير أن عمليات إطلاق مشاريع التطوير العقاري الجديدة على الخريطة ارتفعت لتصل إلى مستويات قياسية، مع إضافة ما يزيد قليلاً على 15,500 وحدة على الخريطة إلى السوق للبيع مع قيمة مبيعات إجمالية متوقعة تبلغ نحو 41.4 مليار درهم، وهذا يمثل رقماً قياسياً جديداً لأعلى عدد من الوحدات التي تم إطلاقها في شهر واحد، حيث تمثل الشقق 75.1% من حيث الحجم من هذا المخزون الجديد. وكانت النسبة المتبقية 24.9% للوحدات العائلية الفردية - 19.4% تاون هاوس و5.5% من الفيلات - أي ما يقرب من ضعف حصتها السوقية منذ بداية العام، التي بلغت 12.6%، ويقودها إطلاق المشاريع في المجتمعات الرئيسية الجديدة مثل أثلون من الدار، وريفرسايد من داماك، وبالميرا 2 من إعمار. وحتى الآن، تجاوز إطلاق المشاريع الجديدة ما يزيد قليلاً على 59.5 ألف وحدة، وهي في طريقها إلى تجاوز إجمالي 96 ألف وحدة مسجلة في العام الماضي.

وتيرة قوية

وتوقع التقرير استمرار وتيرة إطلاق المشاريع بقوة، مع عدم احتمال حدوث تباطؤ في الصيف، فبناءً على أنشطة الاستحواذ على الأراضي والتخطيط للمشاريع الأخيرة، هناك ترقب للفرص الجديدة عبر مختلف قطاعات التسعير في مجموعة متنوعة من المجتمعات، وخاصة: ميدان هورايزون، وجميرا جاردن سيتي، وذا فالي، وموتور سيتي. وقال التقرير: «مع اقترابنا من نهاية الربع الثاني ودخول أشهر الصيف، نتوقع أن يستمر السوق في نشاط المعاملات المرتفع».

مستوى الأسعار

يتتبع مؤشر الأسعار الديناميكي الخاص بالمؤسسة اتجاهات أسعار العقارات السكنية في 42 منطقة رئيسية في دبي، ويستند إلى فترة أساسية في يناير 2008، وعلى مستوى الإمارة، ارتفعت قيمة المؤشر لشهر مايو 2024 بمقدار 1.30 نقطة، ليرتفع بذلك المؤشر إلى 189.91 من 188.61 في أبريل 2024، وهو ما يمثل زيادة شهرية بنسبة 0.69%.

في مايو 2024، استمرت أسعار العقارات في الارتفاع إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وتبلغ الآن 1,360 درهماً إماراتياً للقدم المربعة، وهي الآن أعلى بنسبة 73.3% من أدنى مستويات السوق في أبريل 2009 وأعلى بنسبة 10.25% من ذروة السوق في سبتمبر 2014، وفي غياب أي أحداث اقتصادية أو جيوسياسية أو عالمية غير متوقعة، من المرجح أن توفر ظروف السوق الحالية نمواً مستمراً طوال عام 2024.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار بنسبة 17.9% في مايو. ومنذ بداية العام وحتى الآن، ارتفعت الأسعار بنسبة 5.09% في مايو 2024 مقارنة بـ4.63% في مايو 2023.

حصة سوقية للمطورين

وخلال شهر مايو، استعادت شركة إعمار العقارية المركز الأول في سوق البيع على الخريطة، حيث استحوذت تسجيلات المطورين على الخريطة على حصة سوقية مهيمنة بلغت 17.3%، وسجلوا 1,728 معاملة موزعة على عدد كبير من مشاريعهم، أبرزها بارك لين في دبي هيلز، حيث تم تسجيل 531 عملية بيع.

وتبع ذلك مشاريع ليليا في ذا فالي، وأوشن بوينت في مينا راشد، وفيدا ريزيدنسز في دبي هيلز بـ 356 و207 و175 عملية بيع على التوالي. وجاءت شوبا في المرتبة التالية بنسبة 12.7% من إجمالي معاملات البيع على الخريطة، حيث برز مشروع شوبا ون في رأس الخور بشكل واضح لهذا الشهر، وسجلت الشركة 1,107 عمليات بيع، ثم تبعتها 330 ريفرسايد كريسنت في شوبا هارتلاند 2 (40)، وفيردي (37) في منطقة المشاريع بمركز دبي للسلع المتعددة.

واحتلت عزيزي للتطوير المرتبة الثالثة بحصة سوقية بلغت 11.2%، مع تركيز نشاط المبيعات بشكل كبير على العديد من المباني في عزيزي ريفييرا، حيث شكلت أكثر من 80% من مبيعاتها البالغ عددها 1,122 في المباني التي بدأت عمليات إطلاق المبيعات فيها قبل عدة سنوات.

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