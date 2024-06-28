فرع لمدرسة ريجيت جرامار بمجتمع «مَسار»

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت أرادَ عن شراكة مع برايت كابيتال إنفستمنت، وذلك من أجل إنشاء إحدى أفضل المدارس البريطانية الخاصة في مجتمع مَسار بالشارقة. وستمثل مدرسة ريجيت جرامار – مَسار، وبطاقة استيعابية تبلغ 2,700 طالب وطالبة، أول فرع لمدرسة بريطانية في الشارقة تقدّم برنامجاً متكاملاً من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر إلى جانب باقة متنوعة من المؤسسات التعليمية المرموقة الأخرى التي تنتشر في الإمارة.

ومن المتوقع أن تستقبل مدرسة ريجيت جرامار – مَسار أول دفعة من طلابها في شهر سبتمبر من عام 2027، ويأتي تدشين هذه المدرسة العصرية ضمن الخطة التوسعية التي تنفذها علامة ريجيت التعليمية في مختلف أنحاء الإمارات، وذلك بعد افتتاح سبعة فروع جديدة لها في المملكة المتحدة، والسعودية، والصين، وفيتنام. وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ: «تعتبر مدرسة ريجيت جرامار من أبرز المؤسسات التعليمية التي تحظى باحترام كبير بالمملكة المتحدة مع سجل حافل من التميز والإنجازات الأكاديمية. ومرة أخرى، تمثل شراكتنا هذه مدى التزامنا في أرادَ بالارتقاء بأساليب حياة المقيمين بجميع مجتمعاتنا، ونتطلع قدماً للعمل مع شركة برايت كابيتال إنفستمنت لافتتاح هذه المنشأة العصرية في مَسار». وقال إسريف تيميل، المدير الإداري لدى برايت كابيتال إنفستمنت: «فخورون بشراكتنا مع أرادَ لافتتاح أول فرع لمدرسة بريطانية في الشارقة. وتمتاز مدرسة ريجيت جرامار بتميزها الأكاديمي مع تاريخ يمتد لـ350 عاماً، إلى جانب تصنيفها المستمر ضمن قائمة أفضل 20 مدرسة بريطانية».

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