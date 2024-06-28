2.66 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: دبي ـ البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 2.66 مليار درهم تمت عبر 786 صفقة. وشهدت الدائرة تسجيل 618 مبايعة بقيمة 1.93 مليار درهم، منها 79 مبايعة لأراضٍ، و484 مبايعة لوحدات سكنية و55 مبايعة لمبان.

وتصدرت منطقة ند الشبا الأولى المبيعات من حيث القيمة بـ 310 ملايين درهم عبر 31 صفقة، وجاءت ثانياً منطقة الخليج التجاري بقيمة 102 مليون درهم نتجت عن 57 صفقة، وثالثاً منطقة نخلة ديرة بـ 89 مليون درهم عبر 10 صفقات، ورابعاً منطقة نخلة جميرا عبر 12 صفقة بقيمة 88 مليون درهم.

وشهد السوق العقاري بدبي أمس بيع فيلا على الخارطة بمنطقة وادي الصفا 3 ضمن مشروع «THE BEACHFRONT VILLAS BY ELLINGTON» بـ 35 مليون درهم، كما بيعت شقة سكنية على المخطط بمنطقة قناة دبي المائية ضمن مشروع «CASA CANAL» بقيمة 27 مليون درهم، مع بيع فيلا جاهزة في منطقة «مدينة محمد بن راشد ديستريكت ون» بقيمة 27.5 مليون درهم. وسجلت الرهون 494 مليون درهم عبر 132 معاملة، منها 37 رهنا لأراض، و79 رهناً لوحدات سكنية، و16 رهناً لمبان، كما تم تسجيل 36 هبة بقيمة 241 مليونا.

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