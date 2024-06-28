الأخضر يزيّن مؤشرات الأسهم عند مستويات جيدة

المصدر: دبي - محمود حسن

ت + ت - الحجم الطبيعي

زين الأخضر مؤشرات الأسهم في سوقي دبي وأبوظبي الماليين، أمس، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.08 %، إلى مستوى 4008 نقاط، فيما استعاد مؤشر سوق أبوظبي مستوياته فوق 9000 نقطة. وارتفعت أسهم 11 شركة في سوق دبي المالي، فيما انخفضت أسهم 18 شركة، وبقيت أسهم 9 شركات على ثبات.

وكانت أسهم أمان الأكثر ارتفاعاً، أمس، في دبي، بزيادة 6.45 %، ثم سهم ديار للتطوير بنسبة 1.73 %، وسهم تبريد بزيادة نسبتها 1.66 %، فيما تجاوز سهم إعمار العقارية مستوى 8 دراهم، بزيادة نسبتها 1.63 %. كما ارتفع سهم تاكسي دبي بنسبة 0.96 %، وبنك المشرق بنسبة 0.56 %. فيما كان سهم مصرف السلام السودان، الأكثر تراجعاً، أمس، في سوق دبي، بنسبة 9 %، تلاه سهم الإمارات ريم للاستثمار بنسبة 2.5 %، وسهم سلامة بنسبة 2.16 %، وسهم الإثمار القابضة بنسبة 1.6 %.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، بنسبة 0.4 %، إلى مستوى 9004 نقاط، وكان سهم شركة رابكو للاستثمار الأكثر ارتفاعاً بنسبة 13.1 %، تلاه سهم أسمنت الخليج بنسبة 6.7 %، وسهم رأس الخيمة للأسمنت الأبيض بنسبة 6.5 %، وسهم بالمز الرياضية بنسبة 6.2 %. بينما كانت الأسهم الأكثر انخفاضاً في سوق أبوظبي للأوراق المالية، سهم مجموعة إي 7 أذونات بنسبة 5.7 %، وسهم حياة للتأمين بنسبة 5.3 %، وسهم الياه سات بنسبة 2.88 %، وفينكس 2.8 %.

وجذبت الأسهم في سوقي دبي وأبوظبي الماليين، أمس، سيولة تجاوزت حاجز 1.2 مليار درهم، موزعة بواقع 1.04 مليار في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و201 مليون درهم في سوق دبي المالي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز