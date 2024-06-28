سهم «إعمار العقارية» يتجاوز 8 دراهم
الأخضر يزيّن مؤشرات الأسهم عند مستويات جيدة
زين الأخضر مؤشرات الأسهم في سوقي دبي وأبوظبي الماليين، أمس، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.08 %، إلى مستوى 4008 نقاط، فيما استعاد مؤشر سوق أبوظبي مستوياته فوق 9000 نقطة. وارتفعت أسهم 11 شركة في سوق دبي المالي، فيما انخفضت أسهم 18 شركة، وبقيت أسهم 9 شركات على ثبات.
وكانت أسهم أمان الأكثر ارتفاعاً، أمس، في دبي، بزيادة 6.45 %، ثم سهم ديار للتطوير بنسبة 1.73 %، وسهم تبريد بزيادة نسبتها 1.66 %، فيما تجاوز سهم إعمار العقارية مستوى 8 دراهم، بزيادة نسبتها 1.63 %. كما ارتفع سهم تاكسي دبي بنسبة 0.96 %، وبنك المشرق بنسبة 0.56 %. فيما كان سهم مصرف السلام السودان، الأكثر تراجعاً، أمس، في سوق دبي، بنسبة 9 %، تلاه سهم الإمارات ريم للاستثمار بنسبة 2.5 %، وسهم سلامة بنسبة 2.16 %، وسهم الإثمار القابضة بنسبة 1.6 %.
سوق أبوظبي
وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، بنسبة 0.4 %، إلى مستوى 9004 نقاط، وكان سهم شركة رابكو للاستثمار الأكثر ارتفاعاً بنسبة 13.1 %، تلاه سهم أسمنت الخليج بنسبة 6.7 %، وسهم رأس الخيمة للأسمنت الأبيض بنسبة 6.5 %، وسهم بالمز الرياضية بنسبة 6.2 %. بينما كانت الأسهم الأكثر انخفاضاً في سوق أبوظبي للأوراق المالية، سهم مجموعة إي 7 أذونات بنسبة 5.7 %، وسهم حياة للتأمين بنسبة 5.3 %، وسهم الياه سات بنسبة 2.88 %، وفينكس 2.8 %.
وجذبت الأسهم في سوقي دبي وأبوظبي الماليين، أمس، سيولة تجاوزت حاجز 1.2 مليار درهم، موزعة بواقع 1.04 مليار في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و201 مليون درهم في سوق دبي المالي.