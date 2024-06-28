«الإمارات دبي الوطني» يطلق تجربة قروض السيارات رقمياً

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن عقد شراكة حصرية مع منصة التجارة الإلكترونية للسيارات المستعملة «كارز24»، سعياً للارتقاء بتجربة العملاء في شراء وتمويل السيارات إلى آفاق جديدة. وأصبح الآن، ولأول مرة، بإمكان مشتريي السيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، بدء عملية قرض السيارة مع بنك الإمارات دبي الوطني بسهولة، وبضغطة زر.

وبموجب هذه الشراكة، سيتمكن العملاء من الحصول على الموافقات لتمويل سياراتهم في وقت قياسي، بما يضمن قدرتهم على شراء السيارات التي لها تاريخ خدمة صالح، وخضعت لفحوصات جودة دقيقة من خلال خبراء السيارات في «كارز24».

ووفقاً لشركة أبحاث السوق «موردور إنتليجنس»، من المتوقع أن يصل سوق السيارات المستعملة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 32 مليار دولار، بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب، يبلغ حوالي 11 % خلال الفترة من 2022 إلى 2027.

ويمكن للمشترين بمجرد اختيار السيارة المفضلة من موقع أو تطبيق «كارز24»، التقدم بطلب الحصول على قرض من بنك الإمارات دبي الوطني، ويمكن لعملاء البنك الحاليين الحصول على موافقة مسبقة على شراء سياراتهم في غضون عشر دقائق من تقديم الطلب، دون الحاجة إلى زيارة البنك شخصياً. وبمجرد استلام الموافقة المسبقة، سيتم تسريع العملية، لتأكيد الموافقة النهائية على القرض في غضون يومين.

وقال ديباك تشاندران رئيس المنتجات المصرفية للأفراد لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «باعتبارنا من البنوك الرائدة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، تأتي شراكة بنك الإمارات دبي الوطني مع «كارز24»، لتؤكد التزام البنك بتعزيز تجارب العملاء، من خلال إحداث تحول نوعي في عملية قروض السيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويسعدنا أن نقدم لعملاء البنك الحاليين فرصة لا مثيل لها لتأمين التمويل اللازم لشراء سياراتهم بسرعة وسهولة، بما يعزز التزامنا بتبسيط الخدمات المصرفية وإتاحتها للجميع».

ومن جانبه، قال أبهيناف جوبتا الرئيس التنفيذي لشركة «كارز24» في منطقة الخليج العربي: «نسعى دائماً لتعزيز تجربة عملائنا، وتعد هذه الشراكة الحصرية مع بنك الإمارات دبي الوطني، مثالاً آخر على التزامنا بضمان حصول المشترين على أقصى استفادة ممكنة من نموذجنا الشامل للتسوق».

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