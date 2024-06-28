«نيو كابيتال» تعيد تمويل مبنى في هولندا بـ 28 مليون يورو

المصدر: دبي - البيان

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قدمت «جيه إل إل»، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية الرائدة عالمياً، الدعم والمشورة لشركة إدارة الاستثمارات «نيو كابيتال»، ومقرها دبي، بشأن عملية إعادة تمويل مبنى المكاتب «وينا 200»، في مدينة روتردام في هولندا.

يتكون المبنى من مساحة تجارية متعددة الإيجارات للتملك الحر، بإجمالي 17,433 متراً مربعاً، منها 16,909 أمتار مربعة، مخصصة للمساحات المكتبية، والمساحة الباقية 1364 متراً مربعاً، مخصصة للبيع بالتجزئة في الطابقين الأرضي والميزانين. تم تشييد المبنى في عام 1993، وتم تجديده بصورة شاملة في عامي 2015 و2016، ويتألف من ثلاثة أبراج متصلة في ما بينها، ومكونة من 13 طابقاً. ويستفيد المبنى من موقعه الاستراتيجي الرئيس داخل منطقة الأعمال المركزية في مدينة روتردام، وعلى بعد مسافة قصيرة من محطة قطار روتردام.

وحافظ مبنى «وينا 200» على نسبة إشغال تزيد على 90 % منذ عام 2019، ما أدى إلى تحقيق حجم إيجارات قدره 3.3 ملايين يورو سنوياً، بمتوسط مرجح لمدة الإيجار غير المنتهية «WAULT-E 4.8» سنوات، وبدون فترات انقطاع.

وتم تمديد عملية إعادة التمويل من قبل بنك هيلابا، الذي قدم قرضاً ممتازاً بقيمة 28 مليون يورو، لمدة أربع سنوات.

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