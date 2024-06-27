«فيتش» تثبت تصنيف الإمارات عند AA- بنظرة مستقبلية مستقرة

المصدر: دبي – مصطفى درويش

ت + ت - الحجم الطبيعي

ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على التصنيف الائتماني لدولة الإمارات العربية المتحدة عند مستوى قوي للغاية «AA-» بنظرة مستقبلية للتصنيف مستقرة.

ويأتي هذا التقييم الإيجابي نتيجة لعوامل عدة، حيث ذكرت وكالة التصنيف الائتماني أن الإمارات تتمتع بتمويل حكومي جيد وصافي أصول كبيرة. ومن المتوقع أيضا أن تستمر الحكومة في تحقيق فوائض في الميزانية، خاصة مع الأداء المالي القوي لإمارة أبوظبي. إضافة إلى ذلك، تعتمد الحكومة نفسها بشكل أقل على الديون لتمويل إنفاقها.

وقالت الوكالة إنها متفائلة بشأن مستقبل دولة الإمارات، لأن الاحتياطيات المالية القوية للبلاد، والجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، والدعم المستمر، كلها عوامل تساهم في خلق توقعات إيجابية.

وسلط تقرير فيتش الضوء أيضا بجانب الوضع المالي القوي لدولة الإمارات.

وقال التقرير إن حكومة الإمارات تتخذ خطوات لمعالجة اعتمادها على النفط. وهناك جهود جارية لتطوير قطاعات أخرى من الاقتصاد، مثل السياحة والتكنولوجيا. وتقوم الحكومة أيضا بتطوير سوق سندات بالعملة المحلية.

وبشكل عام، أكد التقرير أن التصنيف الائتماني لدولة الإمارات قوي وأنها تواصل جهودها لتنويع الاقتصاد ومعالجة نقاط الضعف لضمان الاستقرار والازدهار على المدى الطويل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز