معرض بانكوك للأحجار الكريمة والمجوهرات .. الوجهة الأولى لعشاق الفخامة

المصدر: البيان

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اختتمت إدارة ترويج التجارة الدولية (DITP) التابعة لوزارة التجارة التايلندية ومركز التجارة التايلندي بدبي فعاليات "معرض بانكوك للأحجار الكريمة والمجوهرات" الذي أقيم بدبي، بهدف تعزيز مكانة تايلاند كمركز عالمي لتجارة الأحجار الكريمة والمجوهرات وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى هذا القطاع الحيوي.

وقد جمع الحدث تحت مظلته نخبة من ممثلي صناعة الأحجار الكريمة والمجوهرات من القطاعين العام والخاص، بالإضافة لمجموعة من كبار الشخصيات الدولية. وقد ساهم هذا الحضور الثري في تعزيز مكانة المعرض كحدث دولي هام ومنصة مثالية لعقد الصفقات التجارية وتوطيد العلاقات بين الشركات في هذا القطاع الحيوي. ومن بين أبرز الحضور السيد/ سورايوت شاسومبات، السفير التايلاندي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، والسيدة/ نيبا نيروننوت، القنصل العام لمملكة تايلاند في دبي، والسيد/ فوسيت راتاناكول سيريروينجريت، المدير العام لإدارة ترويج التجارة الدولية، والسيد/ سوميد براسونجبونتشاي، مدير معهد الأحجار الكريمة والمجوهرات في تايلاند.

ومن الجدير بالذكر أن الإمارات العربية المتحدة تعد بمثابة مركز إقليمي هام لتجارة الأحجار الكريمة والمجوهرات، كما لعبت دورًا محوريًا في تعزيز العلاقات التجارية بين تايلاند والشرق الأوسط في هذا المجال. فقد وصلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين في قطاع الأحجار الكريمة والمجوهرات إلى أكثر من 500 مليون دولار أمريكي عام 2023، لتُصبح الإمارات الشريك التجاري الأول لتايلاند في المنطقة.

وتعكس هذه الأرقام قوة العلاقات التجارية بين البلدين؛ حيث تُصدر تايلاند أحجارًا كريمة ومجوهرات بقيمة 265.37 مليون دولار أمريكي إلى الإمارات العربية المتحدة، أي ما يُمثل 50.3% من إجمالي صادراتها إلى الشرق الأوسط. بالمقابل، تستورد تايلاند أحجارًا كريمة ومجوهرات من الإمارات بقيمة 252.09 مليون دولار أمريكي، لتُشكل 51.02% من إجمالي وارداتها من المنطقة.

وتشكل الأهمية المشتركة لقطاع الأحجار الكريمة والمجوهرات بالنسبة لكل من الإمارات العربية المتحدة وتايلاند فرصة واعدة لإقامة شراكة استراتيجية قوية تثمر عن تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتوسيع آفاق التبادل التجاري في هذا المجال. وفي إطار سعيها لتعزيز هذه الشراكة، تُدعو إدارة ترويج التجارة الدولية (DITP) الشركات الإماراتية الرائدة في مجال الأحجار الكريمة والمجوهرات للمشاركة في فعاليات "معرض بانكوك السبعين للأحجار الكريمة والمجوهرات" المقرر عقده في مركز الملكة سيريكيت الوطني للمؤتمرات (QSNCC) في الفترة من 9 إلى 13 سبتمبر 2024.

ويُعدّ المعرض بمثابة منصة تجارية دولية رائدة تُتيح للشركات الإماراتية عرض منتجاتها وخدماتها أمام جمهور عالمي من المشترين والتجار، واكتشاف أحدث اتجاهات الموضة في عالم المجوهرات، وإقامة علاقات تجارية جديدة مع كبار اللاعبين في هذا القطاع.

وتعليقًا على الحدث، قال السيد فوسيت راتاناكول سيريروينغريت، مدير عام إدارة التجارة الدولية: "ندعو الشركات الإماراتية، سواء كعارضين أو مشترين، للمشاركة في معرض بانكوك للأحجار الكريمة والمجوهرات ليستكشفوا أسواقًا جديدة، ويتعرفوا على موردين ذوي جودة عالية، ويقوموا بتدشين علاقات تجارية تأخذ أعمالهم التجارية لآفاق جديدة من التميز."

لا تفوت هذه الفرصة وانضم إلينا في معرض بانكوك للأحجار الكريمة والمجوهرات السبعين في الفترة من 9 إلى 13 سبتمبر 2024! استعد لتكون جزءًا من حدث عالمي سيربطك بالشركاء والعملاء المحتملين من جميع أنحاء العالم.

لمزيد من المعلومات حول كيفية المشاركة أو حضور المعرض، يرجى زيارة https://bkkgems.com.

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