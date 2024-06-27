شركة في دبي تستثمر نصف مليار دولار بمقدونيا

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت شركة تطوير الطاقة «ألكازار» عن خطط لاستثمار 500 مليون دولار (466 مليون يورو) لبناء أكبر مشروع لطاقة الرياح في شمال مقدونيا.

وكشفت الشركة المطورة، ومقرها دبي، أن استثمارها سيخصص لبناء مشروع رياح تصل طاقته إلى 400 ميغاوات على بعد حوالي 75 كيلومتراً جنوب العاصمة المقدونية سكوبيه.

وقالت الشركة إن المشروع، الذي تبلغ طاقته 400 ميجاوات، سيضاعف من قدرة البلاد على توليد طاقة الرياح بأكثر من خمس مرات.

وأضافت الشركة أنه من المقدر أن يوفر المشروع أكثر من 630 وظيفة إنشاء، وبمجرد تشغيله، سيولد طاقة نظيفة كافية لتزويد أكثر من 100 ألف منزل بالكهرباء سنوياً مع تجنب إطلاق أكثر من 670 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً.ط وفقاً لـ «ويند باور إنتليجنس»، وهو قسم البيانات والأبحاث التابع لمجلة «ويند باور مونثلي»، تمتلك شمال مقدونيا حالياً 73 ميجاوات من إجمالي طاقة الرياح عبر مزرعتي رياح متصلتين بالشبكة.

وسوف يرفع هذا المشروع استثمارات شركة «ألكازار» في غرب البلقان إلى حوالي مليار دولار (932 مليون يورو). وتعمل الشركة حالياً على تطوير مزرعة رياح برية بقدرة 118 ميجاوات في الجبل الأسود.

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