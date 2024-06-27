3.43 مليارات تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي ـ البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 3.43 مليارات درهم تمت عبر 862 صفقة. وشهدت الدائرة تسجيل 654 مبايعة بقيمة 2.36 مليار درهم، منها 71 مبايعة لأراضٍ، و525 مبايعة لوحدات سكنية و58 مبايعة لمبانٍ.

وتصدرت منطقة الثنية الخامسة من حيث القيمة بـ 492 مليون درهم عبر صفقة واحدة، وجاءت ثانياً منطقة جميرا هايتس بقيمة 158 مليون درهم نتجت عن صفقة واحدة أيضاً، وثالثاً منطقة الخليج التجاري بـ 150 مليون درهم عبر 62 صفقة، ورابعاً منطقة وادي الصفا 2 عبر 28 صفقة بقيمة 104 ملايين درهم.

وشهد السوق العقاري بدبي بيع قطعة أرض تجارية في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 492 مليون درهم، كما بيعت قطعة أرض تجارية ثانية في منطقة جميرا هايتس بقيمة 157 مليون درهم.

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