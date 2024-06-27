حضور قوي لـ«دوكاب» في مؤتمر الكابلات العالمي

المصدر: دبي - البيان

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شاركت «دوكاب»، بصفتها راعياً ذهبياً، لمؤتمر الكابلات والأسلاك العالمي (CRU) 2024، الذي اختتم أمس في العاصمة الهولندية أمستردام. وجاءت المشاركة في المؤتمر، بوفد يضم محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة «دوكاب»، وتشارلز ميلاجي، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الكابلات في «دوكاب»، وميثاء شعيب، مدير إدارة تنفيذي للاتصال المؤسسي في «دوكاب»، وسومانترا داس غوبتا، المدير التنفيذي لسلسلة التوريد في «دوكاب».

وأكد محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة «دوكاب» أن المجموعة، التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، تواصل منذ عقود المساهمة في تسريع الانتقال العالمي نحو مزيد من تفعيل استخدامات الطاقة المتجددة والنظيفة وتكريس معايير الاستدامة في العديد من القطاعات الصناعية عالمياً، عبر توفير ما تحتاجه بنيتها التحتية المتقدمة وتمكين ركائز التصنيع الأخضر بما يدعم المشاريع التحولية المستقبلية ويعزز مقومات الاقتصاد الأخضر والدائري والاستدامة البيئية والتنموية، وذلك تماشياً مع مسار المبادرة الاستراتيجية الطموحة لدولة الإمارات بتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

وتحدث تشارلز ميلاجي، في جلسة خلال المؤتمر الذي ناقش الدور المحوري لمصنعي الأسلاك والكابلات في تشكيل مستقبل توليد الطاقة والطاقة المتجددة والكهرباء وتطور شبكات الطاقة. وأوضح ميلاجي أن الشركات الصناعية مثل «دوكاب» تلعب دوراً حيوياً في رحلة التحول نحو الطاقة المتجددة. وقد قامت دوكاب بالفعل بتزويد 30 مشروعاً للطاقة المتجددة خلال أربعة عقود عبر أربع قارات.

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