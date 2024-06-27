منتدى الأعمال الإماراتي التركمانستاني يبحث الفرص الاستثمارية

المصدر: أبوظبي- البيان

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استقبل سردار بردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان، وقربان قولي بردي محمدوف رئيس مجلس الشيوخ «أبو الأمة» في جمهورية تركمانستان، معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة لتركمانستان، وذلك بحضور أحمد الهاملي، سفير الدولة لدى تركمانستان.

جاءت زيارة العاصمة التركمانستانية عشق آباد، في إطار المشاركة في منتدى الأعمال الإماراتي التركمانستاني الذي عُقد على مدار يومين بهدف الترويج للفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في الإمارات وتركمانستان، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وبناء شراكات جديدة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص تسهم في دعم المبادلات التجارية والاستثمارية المشتركة خلال المرحلة المُقبلة. وضم وفد الدولة خلال الزيارة 46 ممثلاً لـ 38 جهة حكومية وشركة وطنية.

وفي بداية اللقاء، نقل وزير الاقتصاد، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لقيادة جمهورية تركمانستان وشعبها الصديق المزيد من الرقي والتقدم، كما نقل الرئيس سردار بردي محمدوف أطيب تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التطور والازدهار.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المتبادل لا سيما الطاقة والطاقة المتجددة والاقتصاد الجديد والسياحة والنقل وريادة الأعمال والتكنولوجيا، وأعرب الجانبان عن أهمية تنمية الشراكة القائمة بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بينهما وتنويع مجالاته بما يواكب قوة العلاقات والروابط المتينة التي تجمع البلدين ويلبي تطلعاتهما التنموية للمرحلة المُقبلة.

وأكد معالي بن طوق أن العلاقات الإماراتية التركمانستانية تمتد لأكثر من 29 عاماً، وتتميز بجذور راسخة وتطور المستمر في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، مستفيدة من دعم ورؤية القيادة الرشيدة في البلدين وحرصهما على توثيق أواصر هذه العلاقات ودفعها لمستويات أكثر ازدهاراً. مشيراً معاليه إلى أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة حرصت على تعزيز مسارات التعاون الاقتصادي مع تركمانستان عبر توقيع العديد من اتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون في القطاعات الاقتصادية الحيوية، والتي ساهمت في إقامة العديد من المشاريع المشتركة في أسواق الدولتين.

وأوضح أن تركمانستان شريك اقتصادي مهم لدولة الإمارات في منطقة آسيا الوسطى، حيث يعمل البلدان على تنفيذ مجموعة من المشاريع الضخمة في العديد من القطاعات الاقتصادية لا سيما الطاقة والطاقة المتجددة، كما ارتفعت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين إلى أكثر من 1.26 مليار دولار في العام 2023 لتحقق نمواً متضاعفاً مقارنةً بالعام 2021.

ومن جانبه، أشاد أحمد الهاملي، بالعلاقات الثنائية الوطيدة والمتميزة بين البلدين، لا سيما أن العلاقات السياسية والدبلوماسية بين دولة الإمارات وتركمانستان شهدت تطوراً نوعياً على مدار العقود الثلاثة الماضية، وذلك منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مروراً بعهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، رحمه الله، قائد مسيرة التمكين، كما تتمتع العلاقات بين البلدين في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، بقدر كبير من التماسك والقوة والزخم. ووجه الشكر إلى قيادة وحكومة تركمانستان على جهودها في تطوير العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات وتعزيز فرص التعاون المشترك.

منتدى الأعمال

من ناحية أخرى، وفي كلمة له خلال منتدى الأعمال الإماراتي التركمانستاني، أكد معالي عبد الله بن طوق أن المنتدى منصة رئيسية ومهمة للارتقاء بمستوى الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون من خلال بحث فرص الشراكات الاقتصادية والاستثمارية الواعدة، ونمو المبادلات التجارية، وتحفيز العمل المشترك في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، بما يدعم تحقيق التنمية والريادة والمستهدفات المستقبلية للبلدين، ويعزز من نمو واستدامة اقتصادهما.

ووجه معالي بن طوق الدعوة إلى الشركات التركمانستانية والمستثمرين المشاركين في المنتدى إلى الاستفادة من المقومات والإمكانيات الاقتصادية التي تتمتع بها الدولة والتسهيلات التي تمنحها لتأسيس الأعمال والأنشطة بإمارات الدولة.

وأكد أن الشركات الإماراتية لديها الرغبة في ضخ استثمارات جديدة بالأسواق التركمانستانية بالعديد من المجالات والأنشطة الاقتصادية ومنها الغذاء والطاقة والطاقة النظيفة والمياه والنقل والخدمات اللوجستية، لا سيما أن قيمة أصول الاستثمارات الإماراتية في الأسواق الخارجية بلغت قرابة 2.5 تريليون دولار حتى الربع الأول من عام 2024، كما تمتلك الإمارات محفظة استثمارية متنوعة في العديد من الدول الآسيوية والتي تتميز بمشروعات ضخمة ومتميزة.

وعلى هامش المنتدى، التقى معالي عبدالله بن طوق عدداً من الوزراء والمسؤولين في الحكومة التركمانستانية، في مقدمتهم باطر أتداييف نائب رئيس مجلس وزراء تركمانستان لشؤون التجارة وريادة الأعمال، بيغينش غوج مولاييف، وزير التجارة والعلاقات الاقتصادية الخارجية، وميرغين غوردوف، رئيس غرفة تجارة وصناعة تركمانستان، ونوكير قولي آتا قولييف، رئيس اتحاد الصناعيين ورواد الأعمال، حيث بحث الجانبان تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك، بما يدعم الروابط الاقتصادية والاستثمارية.

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