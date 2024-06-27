بنك الفجيرة يعزز حوكمته وتكوين رأس المال

المصدر: الفجيرة - البيان

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عقد بنك الفجيرة الوطني اجتماع الجمعية العمومية، حيث صادق المساهمون على تعيين عيسى فريد القرق كعضو جديد في مجلس إدارة بنك الفجيرة الوطني في المقعد الشاغر، وذلك للالتزام بمتطلبات النظام الأساسي للبنك وبالمتطلبات التنظيمية.

كما صادق المساهمون على تعيين موسى الخوري كعضو في لجنة الرقابة الشرعية الداخلية التابعة لـ«إن بي إف الإسلامي» لفترة 3 سنوات .

وصادق المساهمون على إصدار أوراق مالية للشق الأول الإضافي من رأس المال بمبلغ يصل إلى 275 مليون دولار (1.01 مليار درهم) لغرض دعم نسبة كفاية رأس مال البنك. وسيتم طرح الإصدار بشكل خاص مع حكومة الفجيرة، وستتضمن أدوات رأس المال الشروط والأحكام التي تتطلبها الهيئات التنظيمية. وسيتم تحويل الأدوات إلى أسهم عادية، بمعدل تحويل قدره 2.85 درهم، خلال فترة عامين من الإصدار، ويخضع لموافقات الجهات التنظيمية المختصة ذات الصلة.

وقالت د. رجاء القرق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك: «يدرك المجلس أهمية الاستثمار المستمر في الحوكمة وبالعلامة التجارية لدعم النمو المستقبلي والحفاظ على نسب رأس مال قوية. وإصدار رأس المال الذي تمت الموافقة عليه سيعزز مكانة البنك».

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