«موانئ أبوظبي» تبحث التعاون مع «سيف باور تيك» بمشاريع في بنغلاديش

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت أمس مجموعة موانئ أبوظبي توقيع مذكرة تفاهم مع «شركة سيف باور تيك ليمتد»، لبحث سبل التعاون في مشاريع قائمة وأخرى قيد التطوير في عدد من الموانئ في بنغلاديش.

وقع المذكرة أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي في مجموعة موانئ أبوظبي، وترافدار محمد روح الأمين، المدير العام لشركة سيف باور تيك ليمتد، بحضور عدد من المسؤولين من الشركتين.

وبموجب المذكرة، سيبحث الطرفان إمكانية توحيد الجهود لتنفيذ أعمال مشتركة، واستكشاف الفرص الممكنة لتطوير الموانئ ومستودعات الحاويات والمرافق اللوجستية في مدن تشاتوغرام ومونغلا ودكا البنغالية. وتحقيقاً لذلك، سيقوم الطرفان بتأسيس مجموعة عمل مشتركة لتبادل الخبرات وتقديم الدراسات والاستراتيجيات.

وقال الكابتن محمد الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي - مجموعة موانئ أبوظبي: هذا التعاون سيتيح توسيع نطاق أعمالنا بشكل أكبر، وتقديم خدماتنا وخبراتنا العالمية في مختلف المشاريع في بنغلاديش. كما أن توقيع المذكرة التفاهم ينسجم مع توجيهات ورؤى قيادتنا الرشيدة، وتماشياً مع استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز حضور المجموعة في بنغلاديش وجنوب آسيا.

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