بدء أعمال تطوير مجمع دبي للاستثمار - أنغولا

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأت شركة دبي للاستثمار تطوير مجمع دبي للاستثمار - أنغولا، المشروع التطويري متعدد الاستخدامات، الذي يمتد على مساحة 2000 هكتار في مقاطعة داندي، على بعد 50 كيلومتراً من لواندا، ليصبح أول منطقة اقتصادية متكاملة تماماً في أنغولا، وليشكل نموذجاً جديداً في إطار التخطيط العمراني الحضري في المنطقة ومسيرة النمو الاقتصادي.

تستند شركة دبي للاستثمار إلى النجاح الذي حققه مجمع دبي للاستثمار في الإمارات، لتقدم نموذجاً جديداً من خلال هذا المشروع. ويكتسب المجمع أهمية خاصة، مقارنةً بالمناطق الاقتصادية الحالية، والتي تقتصر خدماتها على المجالات التجارية ولا تزال تخضع لعمليات تطوير البنية التحتية. ويجمع المجمع بين المساحات الصناعية والتجارية والسكنية والترفيهية.

وقال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار: «يُعتبر مجمع دبي للاستثمار- أنغولا، أكثر من مجرد مشروع تطويري تنموي، بل يجسد مبادرة استراتيجية تهدف إلى دعم والإسهام في المشهد الاقتصادي في أنغولا. ونتطلع من خلال توفير البنية التحتية المتطورة وبيئة متكاملة، إلى إرساء معايير جديدة للتنمية المستدامة في أفريقيا، وتقديم مركز استراتيجي لمختلف القطاعات. ولتحقيق ذلك، تتمحور جهود المجموعة حول توفير وسائل الراحة العصرية والاستدامة البيئية والبنية التحتية متعددة الاستخدامات، لضمان أن يُشكل مجمع دبي للاستثمار- أنغولا، عنصراً محفزاً للنمو الاقتصادي والابتكار على المدى الطويل».

وتم تقسيم المشروع، بشكل استراتيجي إلى مراحل تطويرية متعددة، تتماشى مع الأهداف الاقتصادية الأوسع نطاقاً لأنغولا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز