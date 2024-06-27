سهما «إعمار» يلامسان مستوى 8 دراهم
سوق دبي يستعيد مستوى 4000 نقطة بدعم «القيادية»
استعاد مؤشر سوق دبي المالي مستوياته فوق 4000 نقطة، أمس، بدعم الأسهم القيادية، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 0.18% مسجلاً 4006 نقاط. وكان سهم شركة «أمان» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 14.8 %، كما ارتفع أجيليتي بنسبة 7.5% وأملاك للتمويل بنسبة 5.8%.
فيما لامس سهما إعمار مستوى 8 دراهم، حيث قفز سهم «إعمار للتطوير» 3.11% مغلقاً عند مستوى 7.94 دراهم، وارتفع «إعمار العقارية» بنسبة 2.1% عند مستوى 7.96 دراهم. كما ارتفع سهم شركة «سالك» 2.12%، وسهم شركة «باركن» بنسبة 1.8%، وسهم كهرباء ومياه دبي «ديوا» بنسبة 0.90%. فيما تصدرت الأسهم المتراجعة مصرف السلام السودان بانخفاض 10% ودريك آند سكل بنسبة 4.7% وبنك دبي التجاري بنسبة 3.05% وتعاونية الاتحاد بنسبة 2.6%.
سوق أبوظبي
فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.4 % مسجلاً 8965 نقطة. وتصدرت الارتفاعات في سوق أبوظبي سهم الوطنية للسياحة والفنادق بنسبة 9.6% ومجموعة أرام بنسبة 7.04% وبالمز الرياضية بنسبة 3.8% وشميرا إس آند بي الصين بنسبة 3.72% فيما شهد سوق أبوظبي تراجع كل من العين الأهلي للتأمين بنسبة 6.2% ورأس الخيمة للأسمنت الأبيض بنسبة 6.14% وصناعات أسمنت الفجيرة بنسبة 4.75% وأجيلتي جلوبل بنسبة 4.27%.
سيولة
استقطبت أسواق الأسهم المحلية، أمس، سيولة ناهزت 1.3 مليار درهم، موزعة بواقع 353 مليون درهم في سوق دبي المالي، ومليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية.