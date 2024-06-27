«بورصة دبي للطاقة» تغيّر علامتها إلى «بورصة الخليج للسلع»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة تداول السعودية القابضة إتمام الاستحواذ على 32.6% كحصة استراتيجية في شركة دي إم إي القابضة المحدودة. وقالت المجموعة، إشارة إلى إعلان مجموعة تداول السعودية القابضة، بتاريخ 18 يناير 2024 بشأن توقيع اتفاقية ملزمة للاستحواذ على 32.6% كحصة استراتيجية في شركة دي إم إي القابضة المحدودة: «يسر المجموعة الإعلان عن إتمام صفقة الاستحواذ في شركة بورصة دبي للطاقة المحدودة، إحدى بورصات السلع الرائدة عالمياً».

ونتيجة لذلك، ستصبح المجموعة المساهم الأكبر في شركة دي إم إي القابضة المحدودة إلى جانب مجموعة بورصة شيكاغو التجارية، بالإضافة إلى مساهمين آخرين، بما في ذلك «جهاز الاستثمار العماني» و«دبي القابضة» وعدد من المؤسسات الرائدة عالمياً في القطاعين المالي والتجاري، وسيتم تغيير العلامة التجارية لـ «بورصة دبي للطاقة» لتصبح «بورصة الخليج للسلع».

خبرات

ويمثل هذا الاستثمار فرصة مثالية للمجموعة للاستفادة من القدرات والخبرات ذات المستوى العالمي، بما يسهم في تعزيز نمو بورصة الخليج للسلع باعتبارها إحدى أكبر بورصات السلع في المنطقة. بالإضافة إلى ترسيخ قدرتها على تلبية الطلب على السلع الأساسية في مختلف الأسواق العالمية حسب موقعها الاستراتيجي بالقرب من مراكز إنتاج السلع الأساسية الرئيسية والأسواق النهائية، حيث ستمثل بورصة الخليج للسلع جسراً مهماً يربط بين مراكز الإنتاج والاستهلاك.

وتسهم هذه الشراكة في تمكين بورصة الخليج للسلع من تلبية الطلب في أسواق الطاقة والمعادن، والسلع الزراعية، ودعم رحلة التحوّل العالمي المستمرة نحو اقتصاد مستدام من خلال إطلاق عقود مشتقات جديدة.

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