عمومية «تكافل الإمارات» تقر زيادة رأس المال 185 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت الجمعية العمومية لشركة تكافل الإمارات للتأمين عن زيادة إضافية في رأس المال بمقدار 185 مليون درهم، ليصل إجمالي زيادة رأس المال إلى 210 ملايين درهم. وجاء هذا القرار نتيجة الأداء المتميز والنمو الملحوظ الذي حققته أعمال التأمين للشركة بنسبة 79% خلال الربع الأول من عام 2024، حيث سجلت إيرادات التأمين 84 مليون درهم مقارنة بـ47 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي.

وقال محمد أبو قورة، الرئيس التنفيذي لشركة تكافل الإمارات: «إنه منذ بداية العام، شهدت الشركة أداءً متميزاً ونمواً ملحوظاً بفضل الاستراتيجيات التي نفذتها الإدارة الجديدة. ونحن الآن في وضع مالي قوي يتيح لنا فرصاً جديدة للنمو والتوسع، ونتطلع بتفاؤل إلى المستقبل لتحقيق المزيد من الإنجازات ونحن نؤمن بأن موافقة المساهمين على عملية زيادة رأس المال، ومبادراتنا الاستراتيجية، ستضع الشركة في موقع للنمو المستدام والربحية».

والجدير بالذكر أنه على الرغم من التحديات الأخيرة، حافظت الشركة على تحقيق معدلات أداء جيدة، حيث قام مجلس إدارة الشركة بإعادة هيكلة الإدارة التنفيذية وتعيين فريق إداري جديد من أصحاب الخبرات الواسعة، وقام بدعوة الجمعية العمومية للتصويت على شطب الخسائر المتراكمة من السنوات السابقة بمقدار 132.43 مليون درهم متبوعة بعملية طرح لزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم جديدة بقيمة درهم واحد بنظام حق الأولوية بهدف تعزيز قاعدة الشركة الرأسمالية لإتاحة فرص جديدة للتوسع في الأعمال، مما يضمن توفر الموارد اللازمة. إضافة إلى إعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية وقنوات الاستثمار مع تعيين رئيس تنفيذي للعمليات الاستثمارية لتحسين وتعظيم العوائد.

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