«سيريوس العالمية القابضة» تستحوذ على «مجموعة ديربي»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «سيريوس العالمية القابضة»، إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، استحواذها على «مجموعة ديربي»، وهي مجموعة متنوعة الأعمال تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وذلك لتعزيز أعمالها والتركيز على عمليات التكامل والتطبيقات الرقمية وتوسيع نطاق الحلول الرقمية عالمياً. ويشكل هذا الاستحواذ خطوة مهمة تؤكد التزام «سيريوس» الراسخ بإعطاء الأولوية للتحول الرقمي عبر مختلف القطاعات.

وستتيح هذه الخطوة لشركة سيريوس تعزيز محفظتها عبر العديد من قطاعات الأعمال الجديدة، مما يمهد الطريق لمزيد من فرص التوسع في السوق ونمو الأعمال. وتسعى سيريوس من خلال دمج أعمال «ديربي» ومواردها في محفظتها، إلى الارتقاء بقدراتها عبر شركاتها التابعة وتعزيز التحول الرقمي والحكومي عالمياً، كما ستعمل الشركة على تعزيز جهودها في المجالات والحلول الاستراتيجية التي يدعمها الذكاء الاصطناعي وتقنية الـ «بلوك تشين» وغيرها من الابتكارات الرقمية للمشاريع الحكومية. كذلك ستعمل الخدمات المتكاملة والبنية التحتية الخاصة بشركة ديربي على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الخدمة لشركة سيريوس.

إضافة مهمة

وفي هذا السياق، قال آجيه بهاتيا، الرئيس التنفيذي لشركة سيريوس العالمية القابضة: «نرحب بانضمام مجموعة ديربي إلى محفظتنا في إضافة مهمة أخرى ستساعدنا على المضي قدماً بوتيرة أسرع لتحقيق طموحاتنا في النمو. ونتطلع من خلال دمج الأعمال المتنوعة والناجحة لمجموعة ديربي لإثراء خبراتنا وتطوير قدرات محفظتنا، وبالتالي تنويع أعمال منصتنا، وإطلاق العنان للمزيد من الإمكانيات. وسنواصل استكشاف آفاق التعاون والتوسع في السوق لتعزيز الابتكار والتكامل في قطاعات أعمالنا والدفع نحو التغيير الإيجابي ودعم جهود التحول الرقمي على مستوى العالم».

يأتي استحواذ شركة سيريوس على مجموعة ديربي في أعقاب سلسلة من عمليات التعاون والتوسع الأخيرة التي قامت بها الشركة، مما جعلها قطباً في قطاع التكنولوجيا والتحول الرقمي مع تأثيرات عالمية متنامية.

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